بطولة تحدي أبوظبي للغولف تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة تحدي أبوظبي في نادي أبوظبي للغولف وتستمر حتى الأحد المقبل، وتشهد البطولة مشاركة 19 لاعباً سبق لهم الفوز بألقاب في جولة دي بي ورلد، بمجموع 46 لقباً من أعلى مستوى لمحترفي الغولف فيما بينهم، ومن بينهم الإسكتلندي ستيفن جالاشر الفائز بأربعة ألقاب في بطولة جولة دي بي ورلد.

ويشارك في البطولة نجم الإمارات أحمد سكيك اللاعب المصنف الأول في الدولة لفئة الهواة، وأعضاء المنتخب الوطني للغولف، محمد سكيك، خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، راشد النقبي، وأول محترف إماراتي للغولف اللاعب أحمد المشرخ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز