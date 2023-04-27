«مبشرة» و«مبشر» يحلّقان بكأس وبندقية الإيذاع

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس من المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، التي أقيمت أمس، على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وتستمر فعالياته حتى 4 مايو المقبل.

وشهدت المنافسات صراع المطايا المشاركة على حصد ناموس ورموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل التي أقيمت على مدار 36 شوطاً، منها 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية التي خصصت خلالها اللجنة المنظمة 8 رموز، ولمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي.

ونجحت «مبشرة» لمبارك هدي بطي الشامسي في انتزاع أول رموز الإيذاع لأبناء القبائل، بعدما توجت بكأس الأبكار المحليات في الشوط المفتوح، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، إذ استطاعت إنهاء الشوط في المركز الأول بفارق مريح عن منافساتها.

ووصلت إلى خط النهاية في 9:00:8 دقائق، تاركة المركز الثاني لـ«الشرود» لحمد سعيد النيادي، والثالث لـ«ناصية» لمحمد سلطان مرخان الكتبي.

وحلق «مبشر» لمحمد سلطان مرخان الكتبي ببندقية الإيذاع القعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعدما تفوق على منافسيه، مسجلاً أفضل توقيت زمني وقدره 8:58:0 دقائق.

وفي شوط الرموز الثالث تألقت «مسافة» للمضمر الواثق، حمد راشد غدير الكتبي، وتمكنت من انتزاع كأس الإيذاع الأبكار المحليات، وأهدت مالكها الجائزة وقدرها مليون درهم.

وذلك بعدما تصدرت السباق في الأمتار الأخيرة بتوقيت زمني قدره 9:09: 8 دقائق، بعد منافسة شرسة مع «الحوتية» و«الشامخة» اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث بفارق ضئيل.

وأهدى القعود «مهذب» مالكه المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي ناموس الشوط الرئيس الرابع، وشداد الإيذاع القعدان المحليات، إذ قدم أداء مميزاً رغم الصراع القوي في الأمتار الأخيرة مع «العابر» لمحمد عتيق زيتون المهيري، و«مميز» لأحمد علي الكتبي، ولكن نجح مهذب في حسم لقب الشوط، ليعبر خط النهاية بتوقيت قدره 9:06:3 دقائق.

رموز الإنتاج

وفي رموز الإنتاج، حلقت «الظبي» بناموس الإيذاع الأبكار المحليات من فئة الإنتاج، وأهدت مالكها علي محمد حريك المنهالي الناموس الأغلى والكأس، إلى جانب مليون درهم قيمة الجائزة المالية بعدما حلت في المركز الأول بتوقيت 9:15:3 دقائق.

وخطف «الكايد» لمحمد سهيل بن نخيرات العامري ناموس ولقب الشوط المخصص للإيذاع القعدان المحليات من فئة الإنتاج، وتوج بالبندقية والجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم.

حيث نجح في السيطرة على مجريات الشوط وسجل توقيتاً قدره 9:02:3 دقائق.

وظهر شعار محمد غريب راشد الكتبي في الشوط الخامس عشر، ونجح في حصد الناموس والظفر بكأس الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج.

إضافة إلى الجائزة المالية مليون درهم، وذلك عن طريق البكرة «وتر» التي تمكنت من إحراز لقب الشوط بتوقيت 9:00:8 دقائق.

واختتمت المنافسات بتتويج «المشهر» بشداد الإيذاع القعدان المهجنات الإنتاج بعدما أنهى مسافة الشوط في 8:59:8 دقائق.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز عقب نهاية المنافسات مباشرة، بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جهة أخرى تنتقل المنافسات خلال المهرجان اليوم إلى أشواط أصحاب السمو الشيوخ، التي تنطلق من سن اللقايا.

حيث خصصت اللجنة المنظمة 28 شوطاً لمنافسات اللقايا، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، بينما تقام في الفترة المسائية 8 أشواط، وتشهد الصراع على كأس وبندقية اللقايا الأبكار والقعدان المفتوح لهجن الشيوخ، وجائزتهما المالية مليون و800 ألف درهم على الترتيب.

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