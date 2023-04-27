منتخبنا جاهز لآسيوية التجديف الشاطئي في تايلاند

المصدر: باتايا - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت إلى مدينة باتايا التايلاندية بعثة منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث استعداداً لخوض مشاركتها الأولى في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي التي تنطلق يوم غد وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على شحذ همم أبطالنا قبل المغادرة إلى تايلاند والمشاركة في الحدث الآسيوي الكبير متمنياً للأبطال كل التوفيق والسداد خلال مراحل البطولة.

وعبر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان عن ثقته وثقة إخوانه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث في عناصر المنتخب الوطني وقدرتهم على صنع النجاحات والإنجازات في مختلف التحديات، مبيناً أن الاتحاد يسعى ومن خلال هذه المشاركة لإكسابهم التجربة والاستفادة من هذا التجمع الكبير.

شكر

ووجه رئيس إتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الشكر الجزيل إلى شركاء الاتحاد من الأندية الرياضية في الدولة والتي تسهم بقدر كبير في نشر مفهوم الرياضات البحرية الحديثة وصقل وتقديم المواهب القادرة على تمثيل الوطن في مختلف المحافل مشيداً بدعم ناديي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وبقية الأندية التي ترفد المواهب للمنتخبات الوطنية.

وينتظر أن يكتمل عقد بعثة منتخبنا الوطني في باتايا بانضمام عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد عبدالله محمد العبيدلي الأمين العام وسالم غانم عبيد خلفان الشامسي .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز