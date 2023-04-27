انطلاقة قوية للمصنفين الأوائل في «آسيوية الريشة الطائرة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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سجلت منافسات الدور الأول من بطولة آسيا للريشة الطائرة، المقامة حالياً بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، انطلاقة قوية للمصنفين الأوائل في فئتي فردي الرجال والسيدات.

وتقام البطولة، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وينظمها الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة.

واتحاد الإمارات للعبة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي، وشركة النصر للألعاب الرياضية، والمدرسة الفرنسية، ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، وبرعاية شركتي خيلادي إكس دوت كوم، وشوبا للتطوير العقاري.

وحجز الياباني ناراووكا كوداي المصنف الخامس عالمياً بطاقة العبور إلى الدور الثاني من منافسات فردي الرجال، على حساب لاعبنا بهرات لاتيش، ويلتقي كوداي أحد المرشحين للقب في الدور الثاني، اليوم، مع الهندي كيدامبي سريكانث، الذي تأهل بدوره على حساب البحريني عدنان إبراهيم.

وضمن السنغافوري لوه كين والصيني شي يوكي، المصنفان 8 و10 عالمياً، بطاقة العبور إلى الدور الثاني من منافسات فردي الرجال.

حيث نجح كين يو في حجز بطاقة التأهل على حساب الهندي لاكشيا سي المصنف 25 عالمياً، بفوزه عليه بمجموعتين دون رد، فيما تأهل شي يوكي من بلوغ الدور الثاني على حساب الإندونيسي جوناثان كريستي ، المصنف الثاني عالمياً، الذي انسحب بسبب إصابته بوعكة صحية.

تأكيد

وفي منافسات فردي السيدات، أكدت اليابانية أكاني ياماغوتشي، المصنفة الأولى عالمياً، مستوياتها القوية، بعبورها إلى الدور الثاني، على حساب الهندية مالفيكا بانسود، المصنفة 38، بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد.

وأصبحت الصينية يانغ زهي يي، المصنفة 6 عالمياً وحاملة اللقب، أول لاعبة تبلغ ربع النهائي، بعدما أعلنت منافستها في الدور الثاني، التايلاندية بورنباوي شوشيونغ الانسحاب، وتخطت يانغ زهي يي في الدور الأول، لاعبة ميانمار ثيت هتار، المصنفة 56 بمجموعتين دون رد.

وتمكنت لاعبة تايبيه تاي تزو يينغ، المصنفة 4 عالمياً، من بلوغ الدور الثاني، على حساب السنغافورية يو جيا مين، فيما نجحت الصينية هي بينغ جياو، المصنفة 5 عالمياً في تخطي الكورية الجنوبية كيم غا يون بمجموعتين دون رد.

وأعربت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن سعادتها بالأجواء الحماسية الرائعة التي أقيمت فيها منافسات الدور الأول.

والتي تعكس المستويات القوية للاعبي آسيا، موضحة أن مشاركة 9 لاعبين من المصنفين الأوائل عالمياً في منافسات الرجال، و9 مصنفات في منافسات السيدات، سيجعل بطولة الإمارات 2023، من أقوى النسخ في تاريخ البطولة.

وأضافت: تعد البطولة الآسيوية للريشة الطائرة، ثاني أكبر بطولة على مستوى العالم للعبة، ونحن سعداء باستضافتها للمرة الأولى في دبي، ما يترجم حجم الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة لتطوير هذه اللعبة، التي بدأت تشق طريقها بنجاح، وتخطف الأنظار إليها في السنوات الأخيرة.

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