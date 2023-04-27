«الفجيرة للفنون القتالية» جاهز للدفاع عن لقب دوري التايكواندو

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية جهوزيته للمشاركة في بطولة دوري التايكواندو للأشبال والناشئين والمقررة إقامته بعد غدٍ في قاعة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ويتطلع فيه أبطال الفجيرة (حامل اللقب) لمواصلة مسيرة التميز والظفر بالمراكز الأولى.

وأثنى نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية على جهود مدربي الأندية في الارتقاء بالمستوى الفني للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، مشيداً بالاستعدادات الجيدة التي خضع لها لاعبو الفجيرة وروح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها الجميع من أجل تقديم مستويات فنية متميزة وحصد المزيد من الألقاب التي تضاف لإنجازات هذا الموسم.

مؤكداً أن الاهتمام والتركيز على هذه الشريحة العمرية من الناشئين والأشبال والزهرات يأتيان ضمن رؤية ولي عهد الفجيرة واهتمامه الكبير بالمواهب الرياضية، ومجدداً عزمهم على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات.

يذكر أن الفجيرة للفنون القتالية توج بدرع التفوق العام على مدار أربعة مواسم متتالية ويسعى للاحتفاظ باللقب الموسم الخامس على التوالي.

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