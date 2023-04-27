الجولة الثانية من «دبي لصيد الأسماك» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023.

ويتنافس المتسابقون من محبي صيد الأسماك على القاب وجوائز فئتين، الأولى صيد سمك الكنعد (الكينيغ فيش)، والثانية صيد سمك السكل (كوبيا)، حيث يسعى كل منهما للحصول على أكبر وزن وتصدر الترتيب.

وشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي سابقاً) حركة نشطة من قبل المتسابقين للتسجيل واستلام ملصقات المشاركة والأرقام وكذلك كراسة الشروط حيث يتوقع أن تسجل الجولة أرقاماً جديدة في ظل تزايد عدد المشاركين.

ورصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جوائز مالية تصل إلى مبلغ 165 ألف درهم للفائزين في منافسات الجولة الثانية .

حيث ستوزع 135 ألفاً للمتفوقين في فئة سمك الكنعد ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة السكل على مبلغ 30 ألفاً وحرص النادي على توجيه الشكر للشركات والمؤسسات الوطنية التي تقدم دعمها للحدث حيث تم رصد جوائز عينية أخرى مقدمة من مؤسسة (اليازي مارين) لأصحاب المراكز الأولى.

وكانت شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية وفي إطار شراكاتها المستمرة مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن تخصيص مبلغ 25 ألف درهم كجائزة تقديرية لبطل الموسم في مسابقة صيد أسماك (الكنعد).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز