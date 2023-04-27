15 فعالية رياضية دولية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي 15 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة، من بينها 4 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف المناطق، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر البطولة الدولية للفوت فولي قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام في نهاية الأسبوع، يومي الجمعة والسبت، 28 و29 أبريل، في فندق جي بي آر هيلتون جميرا دبي، ويشارك فيها 32 لاعباً، يشكلون 16 فريقاً، وتبدأ المنافسات الساعة 2 ظهر غد الجمعة، فيما تبدأ المنافسات بعد غد السبت في الساعة 9 صباحاً.

وتقام بطولة المدارس الدولية لكرة السلة، خلال الفترة من غد وحتى الأحد المقبل، في مدرسة أفليك الفرنسية بنادي النصر في منطقة عود ميثاء، وتبدأ المنافسات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساء. وتستضيف دبي بطولة إف سي سي الدولية للملاكمة، السبت في صالة إف سي سي بمنطقة القوز، بمشاركة 38 ملاكماً من مختلف دول العالم.

كما تقام، بطولة سترونغ لرفع الأثقال في نادي سترونغ بمنطقة القوز، ويقام سباق أبطال المجتمع للدراجات الهوائية الجبلية، الأحد، في مضمار الدراجات الجبلية بحديقة مشرف، وينظم نادي دبي للبولو والفروسية، كأس تحدي العيد للبولو، الأحد في مقر النادي، ويقام في اليوم ذاته أيضاً، سباق سكيتشرز للجري في ميناء راشد.

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