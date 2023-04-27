شعالي يُهدي الإمارات ذهبية مشي غربي آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حصدت الإمارات أول ميدالية ذهبية في بطولة غربي آسيا في سباق المشي لمسافة 10 كلم، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 29 أبريل الحالي، عن طريق اللاعب شعالي حسن النعيمي، بعد مردود قوي مكنه من الوصول إلى خط النهاية بنجاح.

وخضع النعيمي لبرنامج إعدادي متكامل خارج الدولة مع مدرب عالمي، بما يتماشى مع جهود اتحاد الإمارات لألعاب القوى لتجهيز اللاعبين واللاعبات للمنافسة في أفضل النتائج خارجياً، ورفع رايات الدولة في منصات التتويج.

ويشارك منتخب الإمارات لألعاب القوى في بطولة غربي آسيا بعدد من اللاعبين واللاعبات في الوثب العالي ورمي القرص ودفع الجلة وسباق السرعة والمشي والحواجز، بطموحات رفع رايات الدولة في البطولة.

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