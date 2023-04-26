«الإمارات المفتوحة لبناء الأجسام» 12 أغسطس

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة لبناء الأجسام والفيزيك.

والتي ستقام في الثاني عشر من أغسطس المقبل، بقاعة المسرح الوطني في أم القيوين، على أن تكون للاعبين المواطنين والمقيمين في الدولة حصراً ولجميع الأعمار، بحيث تشكل جميع الفئات والأوزان.

وذلك في إحدى البطولات المستحدثة، ضمن خطة البطولات، التي تقام في موسم 2023. وأكد أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات أن إقامة البطولة في إمارة أم القيوين يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، ووفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد بالعمل على التوسع بنشر ثقافة ممارسة رياضات بناء الأجسام والفيزيك، إضافة إلى اللياقة البدنية.

مؤكداً: نتطلع إلى تنظيم بطولة نوعية لأهميتها، كما نتطلع بشكل عام إلى التشجيع على إقامة البطولات في الكثير من إمارات الدولة، كما أن إمارة أم القيوين تتمتع بوجود الكثير من الرياضيين المميزين والطموحين في بناء الأجسام، وإقامة البطولة سيشجع على منح اللاعبين فرصاً مهمة للمنافسة، ونتطلع من خلالها إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على المواهب المواطنة.

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