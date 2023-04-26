«فيكتوري» يتطلع إلى التألق في «النهر الأصفر»

المصدر: دبي - البيان

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يكتمل في مدينة تشينغتشو الصينية وصول وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمشاركة في منافسات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا 1- الجولة الثانية من بطولة العالم 2023 .

والتي تبدأ أحداثها اعتباراً من يوم بعد غد وتستمر حتى يوم الأحد المقبل على مياه النهر الأصفر بمشاركة 20 زورقاً يتقدمها زورقا فريق فيكتوري إضافة إلى زوارق فريقي أبوظبي والشارقة.

ويغادر اليوم إلى الصين محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية للانضمام وترؤس الوفد الذي سبقه بالوصول مبكراً إلى موقع الحدث للتجهيز والترتيب للمشاركة برفقة أحمد السميطي مدير إدارة الفيكتوري والمتسابقين أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 والجهازين الفني والإداري.

ويطمح «أسياد البحار» في المشاركة المرتقبة هذا الأسبوع إلى مواصلة التألق الذي بدأه الفريق في الجولة الأولى والافتتاحية التي جرت أحداثها في أندونيسيا وتمكن فيها المتسابق أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 من إحراز المركز الثالث في حين نجح بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 من إكمال السباق في مشاركته الأولى والحصول على المركز العاشر واضعاً أول نقطة في رصيده.

ثقة

وعبر محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن ثقته الكبيرة في إمكانيات الفريق وقدرات الطاقمين الإداري والفني والمتسابقين في متابعة النجاحات التي تحققت في الجولة الافتتاحية من البطولة العالمية مبيناً أن النتائج الإيجابية ستكون دافعاً من أجل تحسين الأداء وتطوير الزوارق للمنافسة في مقبل المراحل وصولاً إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً.

وأشاد محمد عبدالله حارب الفلاحي بحجم العمل والجهود الكبيرة في إدارة الفيكتوري من أجل تحقيق أفضل النتائج مشيراً إلى أن المنافسة ستكون ساخنة متمنياً التوفيق للفريق وكذلك سفراء الإمارات أعضاء فريقي أبوظبي والشارقة حيث يسعى الجميع لتأكيد مكانة الإمارات ونجاح أبنائها المتواصل في مختلف المشاركات.

الجدير بالذكر أن فريق فيكتوري حصد في الجولة الافتتاحية نتائج جيدة بعد حصول زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك على المركز الثالث في الترتيب العام ليحصل على 12 نقطة فيما أنهى المتسابق أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 السباق الرئيس في المركز العاشر ليحصد نقطة واحدة.

وعكست هذه النتائج التحضير الجيد لفريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي يتطلع بقوة للمنافسة مع الكبار متسلحاً بخبرة المتسابق العالمي أريك ستارك وطموح بطلنا الفهيم الذي يخوض التحدي الصعب بين عمالقة العالم للمرة الأولى .

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