انطلاقة قوية لراشد الظاهري في «الفورمولا 4» الإيطالية

المصدر: روما - البيان

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سجل السائق الإماراتي الصاعد راشد الظاهري بداية قوية على السيارة ذات المقعد الواحد في بطولة الفورمولا 4 الإيطالية 2023 (F4) ذات التنافسية العالية، بعد أن أنهى صاحب الـ 15 عاماً السباق محققاً نقاطاً عدة لفريقه «بريما ريسينغ» في إيمولا بإيطاليا في أول جولتين من البطولة.

وتستقطب سلسلة سباقات الفورمولا 4 الإيطالية أفضل السائقين الشباب في العالم الذين يتنافسون من أجل التتويج ضمن التنافس في سبع جولات على حلبات رياضة السيارات الشهيرة. يعتبر الظاهري، الذي قاد سيارته رقم 14 التي ترعاها «هواوي» و«بنك أبوظبي الأول» و«ياس هيت»، أحد أصغر المنافسين على الحلبة.

وبعد حصول بعض السائقين على نقاط تأخير جزائية، تقدم الظاهري إلى المركز السابع، ما يعني أنه ضمن أفضل 10 سائقين في السباقين الأول والثاني، الأمر الذي يعتبر نتيجة جيدة لأحد الناشئين الذين لم يسبق لهم تجربة المنافسة على هيكل محرك سيارة ذات المقعد الواحد.

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