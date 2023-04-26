«سمحة» تتوج بكأس لقايا «ختامي الوثبة» للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تواصلت، أمس، بنجاح ولليوم الرابع على التوالي، في ميدان الوثبة بأبوظبي، فعاليات النسخة الـ 44 من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى الرابع من مايو المقبل.

وأقيمت المنافسات بسباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار 42 شوطاً، في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ تركزت الأنظار على الأشواط الثمانية الرئيسية، التي خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان، للأبكار والقعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

حيث تنافست المطايا المشاركة، من أجل حصد الناموس، و8 رموز خلال الفترة المسائية، التي شهدت 16 شوطاً، فيما أجرت اللجنة المنظمة تعديلاً بسيطاً بإقامة أشواط الرموز في ختام المنافسات اعتباراً من الساعة الخامسة مساء.

وتألقت هجن أبناء الإمارات خلال منافسات اللقايا، وحصدت أغلب الرموز الغالية رغم المنافسة الشديدة من جميع المطايا المشاركة من خارج الدولة، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وتوجت «سمحة» لمالكها سهيل بالرملي العامري بأول رموز اللقايا في المهرجان لأبناء القبائل، بعد أن حصدت كأس اللقايا الأبكار في شوط المفتوح، مسجلة توقيتاً زمنياً خارقاً في عالم سباقات اللقايا، وأنهت الشوط في7.12.04 دقائق، وأهدت مالكها الجائزة المالية، وقدرها مليون ونصف درهم.

وفي شوط اللقايا القعدان المحليات نجح «كفو» في إهداء المخضرم محمد سلطان مطر مرخان الكتبي المركز الأول والبندقية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، ونجح في إنهاء مسافة الشوط في 7.16.08 دقائق.

وفي فئة الإنتاج، استطاعت البكرة «الهبيبة» لسلطان علي الكتبي التحليق بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية، وقدرها مليون درهم.

وشهد شوط اللقايا القعدان المحليات في فئة الإنتاج تتوج «لاضي» بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، ليهدي محمد سلطان مطر مرخان الكتبي الرمز الثاني في المهرجان هذا العام، وحصل على البندقية، و800 ألف درهم.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز عقب ختام المنافسات.

من جهة ثانية تقام اليوم الأربعاء منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، حيث يشتد الصراع في الفترة المسائية على وجه الخصوص على 8 رموز خصصتها اللجنة المنظمة للإيذاع الأبكار والقعدان المفتوح والمحليات وفئة الإنتاج.

إضافة إلى جوائز مالية قيمة تبدأ من مليون ونصف درهم في شوط الأبكار المفتوح، ومليون درهم في أشواط المحليات، وصولاً إلى 800 ألف درهم في أشواط القعدان المحليات والإنتاج.

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