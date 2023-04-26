«نصف ماراثون المدينة» في ياس 7 مايو

المصدر: دبي - البيان

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تجرى التحضيرات لاستقبال المشاركين في «ماي دبي نصف ماراثون المدينة» في أبوظبي للمرة الأولى بجزيرة ياس 7 مايو المقبل، بمشاركة شركة «ماي دبي» بصفة راعي الاسم.

حيث ينعقد الحدث لأول مرة في إمارة أبوظبي، بعد النجاح الكبير الذي شهده في مركز دبي المالي العالمي، على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

ويعدّ هذا الماراثون، الذي يحتفل بذكراه الخامسة، إحدى أكثر الفعاليات المرتقبة على جدول الأعمال الرياضية لدولة الإمارات، وهو يروج لنمط حياة صحي بين المشاركين.

ويشمل السباق ثلاث فئات للمسافات «5 كيلو مترات، و10 كيلو مترات، ونصف ماراثون 21 كيلو متراً»، وتبدأ وتنتهي جميعها في واجهة ياس باي البحرية، حيث سيجري العداؤون، ضمن مسارٍ طوله 5 كيلو مترات.

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