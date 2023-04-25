الكويت يقصي شباب الأهلي في سلة غرب آسيا

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تأهل الكويت الكويتي لنهائي بطولة السوبر لأندية غرب آسيا بفوزه على مستضيفه شباب الأهلي بنتيجة 110/100، في جولة الإياب للدور نصف النهائي على صالة شباب الأهلي بالممزر مستفيداً من فوزه على ملعبه في جولة الذهاب.

انتهى الربعين الأول والثاني بتقدم الكويت 29/23 و33/29 لتصبح النتيجة 62/52 لصالح الكويت قبل العودة لغرفة الملابس.

وتحولت السيطرة والأفضلية في الربع الثالث لصالح شباب الأهلي الذي تقدم 23/19 ليتقلص الفارق إلى 6 نقاط قبل انطلاقة الربع الأخير الذي عاد فيه الكويت وتقدم 29/25، لينهي المباراة لصالحه بفارق 10 نقاط ويتأهل لملاقاة المنامة البحريني، بينما يلاقي شباب الأهلي منافسه الهلال السعودي على المركزين الثالث والرابع.

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