بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف الأحد

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عن تنظيم النسخة الخامسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات الأحد المقبل.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحافي عقد، صباح الثلاثاء، بقاعة أبوظبي للطاقة، لكشف تفاصيل الحدث المرتقب، والذي سينطلق الأحد المقبل بالقاعة نفسها.

حضر المؤتمر طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وحسين عبد الله الخوري رئيس مجلس الإدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وشمسة الهنائي رئيس قسم الإعلام في مجلس أبوظبي الرياضي،

وتقام البطولة وفق النظام السويسري من 7 جولات بنظام اللعب الخاطف، وتشهد مشاركة متسابقات من جميع الجنسيات والأعمار مفتوحة للبنات، أما الأولاد فتضم 12 سنة ومادون.

جوائز

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزات تبلغ 39500 درهم إماراتي، بالإضافة إلى جوائز أخرى لأفضل اللاعبات في مختلف الفئات.

ووصل عدد التسجيل إلى ما يقارب 100 لاعبة بطموحات المنافسة على المراكز الأولى، فيما تشارك كوادر تحكيمية مواطنة في إدارة المنافسات، بجانب الدوليين.

وقال طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: إن إطلاق النسخة الخامسة من البطولة يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية، التي وضعتها الأكاديمية لنشر هذه اللعبة، خصوصاً أن النسخ الماضية حققت نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والفني، بمشاركة ما يقارب 100 لاعبة من 31 جنسية في كل نسخة تقريباً.

وثمن الهاشمي دعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، لاستدامة التطور واستشراف المستقبل في الرياضة النسائية.

مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر الملموس والواضح في ترسيخ مكانة الأكاديمية في تمكين المرأة في المجال الرياضي، وتشجيعها على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة ضمن أجواء تنافسية تضمن لها الخصوصية.

وأضاف: إن البطولات التي تنظمها الأكاديمية بشكل سنوي تعزز ريادة دولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي في تنظيم البطولات الدولية النسائية باحترافية عالية وفق أفضل الممارسات، حيث أصبحت تقام أكبر بطولات الشطرنج وغيرها من الفعاليات الأخرى بشكل سنوي تحت مظلة الأكاديمية.

من جانبه قال حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية:

إن رياضة الشطرنج تنتشر وتتوسع بشكل كبير في الدولة، بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية لا يدخر جهداً في الارتقاء بها، من خلال التعاون مع الجهات الاعتبارية من مؤسسات وجمعيات ذات نفع عام.

بدورها أوضحت شمسة الهنائي رئيس قسم الإعلام في مجلس أبوظبي أن الجديد في النسخة الحالية من البطولة أننا نفتح باب التسجيل للمرة الأولى، لمشاركة لفئة الناشئين (بنات وأولاد)، من أجل تحقيق التواصل بين الأجيال المختلفة في لعبة الشطرنج، وضمان توفير فرص اكتساب الخبرات لهذه الفئة في سن مبكرة.

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