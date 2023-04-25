النسخة الـ 23 من ماراثون دبي 7 يناير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة الثالثة والعشرين من الحدث، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي الأحد 7 يناير المقبل، كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل من الآن للراغبين في المشاركة في الحدث، الذي يعد أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، وفي الفئات الثلاث: مسافة 4 كيلو مترات و10 كيلو مترات، ومسافة الماراثون الكلاسيكية 42.195 كيلو متراً، وذلك من خلال الموقع الرسمي «dubaimarathon.org».

وقال مدير السباق بيتر كونيرتون: نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر للحدث، كما نشكر جميع الرياضيين، الذين يشاركون معنا في الحدث السنوي الكبير، وندعوهم للمشاركة في النسخة المقبلة من الماراثون، التي نعدهم أن تكون أكثر تميزاً وروعة، ونحن نتطلع الآن إلى العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتنظيم حدث جديد رائع، يجلب مرة أخرى نخبة العدائين إلى قلب المدينة.

سيتواصل تنظيم ماراثون دبي 2024 مرة أخرى تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى التعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي.

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: ماراثون دبي هو إحدى أكبر الفعاليات السنوية في دبي، والحدث الذي ينتظره العداؤون من جميع الأعمار والقدرات، ونواصل العمل عن كثب مع المنظمين لتنظيم نسخة جديدة لا تنسى من الماراثون في العام المقبل، وتعزيز مكانة الحدث، واستقطاب المزيد من المشاركين من داخل وخارج الدولة.

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