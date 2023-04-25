منتخب سلة الكراسي في «عربية الكويت»

المصدر: دبي- البيان

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يشارك المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في البطولة العربية التي تقام بالصالة الرياضية لنادي الكويت في دولة الكويت، وتنطلق اليوم، وتستمر حتى 2 مايو المقبل، بمشاركة 8 دول.

وتضم بعثة المنتخب الوطني اللاعبين: محمد الزرعوني، وبدر عباس، وطارق الياسي، وعبد الله الغافري، وإبراهيم الحمادي، وجمال البدواوي، وعبد الله الصريم، ومحمد الحبسي، وحبيب البلوشي، ومحمد الحامد، وجاسم النقبي، ومنصور النقبي، فيما يقود المنتخب المدرب عباس حسين، ويترأس البعثة إسماعيل محمد المرازيق.

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