استقبال حافل لمنتخبنا بطل العالم في هوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي مجلس الشؤون الاستراتيجية، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن تتويج منتخب الإمارات لهوكي الجليد بذهبية كأس العالم في المستوى الثاني «B»، يمثل إنجازاً كبيراً ومشرّفاً يعزز مكانة الرياضة بدولة الإمارات على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز التاريخي يأتي تتويجاً للدعم والرعاية والاهتمام اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وهنأ المزروعي منتخبنا الوطني خلال الاستقبال الحافل للبعثة، أمس، في مطار أبوظبي الدولي، مشيداً بالنتائج القوية التي حققها اللاعبون في جميع المباريات. وقال: اللاعبون كانوا أبطالاً في المحفل العالمي الكبير، وأثبتوا من خلال النتائج التي تحققت، قدرتهم على رفع رايات الدولة في كأس العالم، وما تحقق وسام على صدورنا جميعاً، وثقتنا في اللاعبين كانت كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة من النتائج، ونتمنى للمنتخب التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.

وحظيت بعثة المنتخب المتوّج بكأس العالم لهوكي الجليد، باستقبال رسمي، أمس، في مطار أبوظبي بالورود، تقديراً للنتائج القوية التي حققها بالفوز في جميع مبارياته، بالإضافة إلى المستوى الفني المتطور الذي كان دافعاً لحسم الصراع على اللقب، واستضافت تركيا كأس العالم لهوكي الجليد خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

حضر حفل الاستقبال الشيخ حمد بن ماجد القاسمي نائب مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

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