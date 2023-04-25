300 لاعب في آسيوية الريشة الطائرة بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تنطلق، اليوم، منافسات بطولة آسيا الفردية للريشة الطائرة، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر حتى 30 أبريل الجاري، وتقام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة، وينظمها الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واتحاد الإمارات للعبة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وشركة النصر للألعاب الرياضية والمدرسة الفرنسية ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، وبرعاية شركتي خيلادي اكس دوت كوم وشوبا للتطوير العقاري.

وتم الكشف عن تفصيلات البطولة في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة وتحدث فيه عبدالعزيز الحصان مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة ونورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وجاسم قانصوه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة عن قارة آسيا والأمين المالي للاتحاد الآسيوي وممثلو الجهات الراعية للبطولة فرانسيس الفريد، المدير التنفيذي لشركة شوبا العقارية، وبحضور الدكتور محمد المصري رئيس مجلس إدارة مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، وجورج جياش ممثل شركة بيوند بوندريس للخدمات الرياضية وخيلادي اكس دوت كوم وفلوكي، ومنصور حسين الطواش ممثل شركة النصر للألعاب الرياضية، ومروان معاذ ونور دامرجي ممثلي المدرسة الفرنسية بدبي.

9

ويشارك في البطولة 9 لاعبين من المصنفين الأوائل على العالم يتقدمهم الهندي جوناثان كريستي المصنف الثاني عالمياً وبطل آسياد جاكرتا 2018 ومواطنه أنتوني سينيسوكا المصنف الثالث، والماليزي زي جيا لي المصنف الرابع عالمياً، ولاعب تايبيه تيان تشين تشو المصنف الخامس.

وتقام منافسات البطولة في 5 فئات مختلفة تشمل فردي الرجال (40 لاعباً) وفردي السيدات (40 لاعبة) وزوجي الرجال (40 فريقاً) وزوجي السيدات (40 فريقاً) والفئة المختلطة (40 فريقاً)، وتضم قائمة الدول المشاركة 6 منتخبات عربية وهي الإمارات، والسعودية، وسوريا، والبحرين، والعراق، والأردن.

نجاح

وأعربت نورة الجسمي عن سعادتها البالغة باستضافة الإمارات هذا الحدث الآسيوي أول مرة، وقالت: استضافة البطولة تعدّ نجاحاً للاتحاد الإماراتي وللريشة الطائرة العربية بشكل عامّ، كما أنها تعكس الثقة بقدرة الإمارات على التنظيم الرائع وما تزخر به من كفاءات إدارية، وقدرتها على تنظيم أهم محفل قاري في الريشة الطائرة.

وكشفت الجسمي عن أن هذه البطولة تحمل أعلى تصنيف ضمن أجندة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة وهي من فئة الـ1000 نقطة وتعد ثاني أكبر بطولة على مستوى العالم.

وصرحت الجسمي أن المنتخب الإماراتي يتكون من مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتطلعون لكسب المزيد من الخبرة، مؤكدة أن البطولة الآسيوية تمثل فرصة ثمينة للاحتكاك بأبرز اللاعبين العالميين.

ومن جانبه أكد جاسم قانصوه، أن إقامة بطولة آسيا بدولة الإمارات تمثل حدثاً فريداً للعبة على مستوى الوطن العربي وهي تصب باتجاه تطور وازدهار الريشة الطائرة في المنطقة وخاصة أن أبرز المصنفين في العالم ينتمون إلى قارة آسيا وقال: تأتي بطولة آسيا الفردية بعد شهرين من استضافة الإمارات بطولة آسيا للفرق المختلطة في مدينة إكسبو وحققت نجاحاً مبهراً وحظيت بـ3 ملايين مشاهدة عبر وسائط التواصل الاجتماعي وجاءت في مستوى الثقة التي تحظى بها دبي في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبيرة.

وقال فرانسيس الفريد «لا شك في أن مشاركة شوبا في رعاية البطولة إيمان بأهمية دور القطاع الخاص في دعم الرياضة بشكل عام ورياضة الريشة الطائرة بشكل خاص وهذه البطولة مثلت فرصة عظيمة للتعاون مع الاتحادين الإماراتي والآسيوي للريشة الطائرة ونأمل لقاء أبطال الريشة الطائرة والاستمتاع بالمنافسات في فترة البطولة».

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