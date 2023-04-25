كأس دبي للبولو تنطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق، في الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، بطولة كأس دبي للبولو 2023، التي يشارك فيها أربعة فرق هي الباشا والحبتور و«انكورا لامار» و«بي بي اس»، بهانديكاب 4 جول، وتستمر حتى يوم السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

ويتواجه في المباراة الأولى فريقا الباشا وانكورا لامار، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الحبتور مع فريق بي بي اس.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته بأن تكون الكأس خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2023، وقبل أن يسدل الستار عن نشاط الموسم الحالي في شهر مايو المقبل.

وقال الحبتور: إن ما تحقق من إنجازات هذا الموسم يستحق التهنئة، فقد شهد تضافراً للجهود من الأندية، التي تعاونت وبذلت جهوداً كبيرة، منوهاً بأن هذه النجاحات تفرض علينا العمل منذ الآن للتحضير للموسم المقبل حتى يكون أكثرنجاحاً.

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