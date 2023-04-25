هيربرت يتقدم في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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دخل الأسترالي لوكاس هيربرت على خط المنافسة، بعد تقدمه إلى المركز الرابع في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بفضل تتويجه بلقب بطولة «أي إس بي إس» هاندا اليابانية المفتوحة.

جاء فوز الأسترالي بعد منافسة قوية انتقلت إلى جولة فاصلة، تفوق فيها على الكندي أرون كوكيريل بفارق ضربة واحدة، بعدما تساويا في الجولات الأربع الأولى للبطولة، برصيد 15 ضربة لكل لاعب، ليكسب هيربرت الجائزة المالية، التي تتجاوز 340 ألف دولار أمريكي، ويحصد 460 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1.131 نقطة، ليتقدم سبع خطوات من المركز الحادي عشر إلى الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي» الصادر لهذا الأسبوع. واستفاد كوكيريل من حلوله بالوصافة، ليتقدم 80 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز 25 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما كسب 305 نقاط، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 442 نقطة.

وحل الإسكتلندي كولم هيل بالمركز الثالث في البطولة اليابانية، ليكسب 172 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده إلى 343 نقطة، وتقدم 59 خطوة إلى المركز 39 في ترتيب «السباق إلى دبي».

ويتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ«السباق إلى دبي» إلى البطولة الختامية، التي تقام سنوياً في دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

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