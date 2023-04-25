«قرار» تحلّق بأول رموز «ختامي الوثبة» للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تواصلت، أمس لليوم الثالث على التوالي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في الوثبة بأبوظبي «ختامي الوثبة 2023»، الذي يقام في نسخته الـ44 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في أكبر عرس لسباقات الهجن بالمنطقة.

وشهد السباق منافسة على رموز السن الصغيرة في الأيام الأولى للمهرجان لسن الحقايق، إذ خصصت اللجنة المنظمة 4 رموز للحقايق لهجن أبناء القبائل ولمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة.

ونجحت «قرار» لسهيل بالرملي محمد العامري في حصد الناموس والتتويج بأول رموز سن الحقائق بعدما فازت بكأس الأبكار في الشوط الرئيس الأول، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم، وقطعت مسافة الشوط في 5.44.06 دقائق، وبفارق أجزاء من الثانية عن «هجاد» لراشد مبارك الخيارين من الهجن القطرية وحلت في المركز الثاني، وجاءت «مهابة» لهادي راشد خالد في المركز الثالث.

وشهد الشوط الثاني المخصص للحقائق الجعدان المفتوح فوز «مزاج» لمحمد مطر بن عميرة الشامسي ليحلق بالبندقية والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ تمكن القعود من إنهاء الشوط في زمن قدره 5.42.08 دقائق، متفوقاً على «درب» لسعيد راشد عبدالله المري الذي حل في المركز الثاني بتوقيت زمني قدره 5:47:01 دقائق، فيما أنهى الشوط في المركز الثالث «شاهين» لعلي مسعود علي المري.

وسيطرت الهجن العُمانية على الشوط الثالث المخصص للحقايق الأبكار من فئة الإنتاج، إذ نجحت «زعفرانة» في التحليق بكأس الأبكار الإنتاج، وأهدت مالكها حمود علي بن نظيمة الوهيبي الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم، إذ سيطرت على السباق وأنهت مسافة الشوط في توقيت 5:45:02 دقائق، فيما حلت في المركز الثاني «الذيبة» المملوكة لسالم حمد بن ركاض العامري بتوقيت 5:46:09 دقائق، وجاءت في المركز الثالث «بروق» لمحمد أحمد سعيد بن حلوة بتوقيت 5:48:01 دقائق.

واختتمت أشواط الرموز لسن الحقائق بتتويج «براق» لعبدالله سعيد العيدة بشداد الجعدان في فئة الإنتاج في الشوط الرابع لينتزع رمزاً غالياً، والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، محققاً توقيتاً قدره 5:42:07 دقائق، وبفارق ضئيل عن «الموج» لابن صافية والذي جاء في المركز الثاني بتوقيت 5:43:03 دقائق، وأنهى الشوط ثالثاً «الراهي» لعبدالله حارب المهيري بتوقيت 5:45:06 دقائق.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز الأربعة لمنافسات الحقائق المفتوح والإنتاج، وسط ملاك ومضمري الهجن المتوجة بالناموس.

وكانت الفترة المسائية لمنافسات الحقائق لهجن أبناء القبائل قد شهدت إقامة 17 شوطاً، إذ خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة من 150 إلى 100 ألف درهم للفائزين بالأشواط من الخامس وحتى السابع عشر، إضافة إلى جوائز مالية لأصحاب المراكز التالية.

كما شهدت الفترة الصباحية منافسة على حصد الجوائز المالية والناموس على مدار 25 شوطاً لمسافة 4 كلم، إذ سيطرت «مشغلة» لعوض علي بن عبدالله البلوشي على المركز الأول في أول أشواط الفترة الصباحية لسن الحقايق، بينما نال «مخزون» لغدير سعيد غدير الكتبي أول أشواط فئة الجعدان.

وتقام الخميس منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل وذلك عبر 42 شوطاً، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية، و16 شوطاً في الفترة المسائية التي تشهد التنافس على 8 رموز، منها أول 4 رموز خصصت للقايا الأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، فيما خصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لفئة الإنتاج، إلى جانب الجوائز المالية التي تتراوح من مليون ونصف مليون إلى 800 ألف درهم للفائزين بالناموس.

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