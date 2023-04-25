إغلاق باب التسجيل في «دلما للشراعية» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً سيغلق اليوم.

وشهدت الأيام الأخيرة تفاعلاً كبيراً من النواخذة والبحارة لإتمام عملية التسجيل، والتي افتتحت في أعقاب الإعلان عن تفاصيل المهرجان الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة إلى 125 محملاً عليهم 3000 بحار في هذه النسخة المتميزة من سباقات دلما. وقال ماجد المهيري مدير إدارة السباقات في نادي أبو ظبي للرياضات البحرية: «تابعنا الإقبال الكبير من النواخذة على التسجيل في منافسات سباق دلما السادس، وكل المؤشرات تؤكد أننا سنشهد عدداً مميزاً في هذه النسخة قد يصل إلى أكثر من 120 محملاً مع إغلاق باب التسجيل، وننتظر سباقاً استثنائياً هذا الموسم، ومنافسة قوية على لقب البطل».

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