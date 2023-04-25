«دبي لصيد الأسماك» .. الجولة الثانية الخميس

المصدر: دبي - البيان

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أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لانطلاقة منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل»، والتي ينظمها النادي، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2022 بداية من يوم بعد غد الخميس، وحتى يوم الأحد المقبل. وكان النادي قد نظم خلال شهر مارس الماضي منافسات الجولة الأولى من البطولة.

جاهزية

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن التجهيزات تسير على قدم وساق، حيث أعلنت اللجنة المنظمة قبل عطلة عيد الفطر المبارك عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في الجولة الثانية من البطولة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث سيستمر التسجيل وكذلك استلام ملصقات المشاركة للمتسابقين يومياً في مقر النادي في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي سابقاً) حتى يوم غد. وأضاف محمد سيف المري: إن مراحل التنافس سوف تبدأ بعد غد بعد تسليم (كلمة السر) الخاصة بالمشاركين، ومن ثم بدء التنافس، الذي يستمر لمدة أربعة أيام متتالية حتى موعد الختام المحدد يوم الأحد المقبل، حيث سيكون استلام المشاركات يومياً في موقع الفعالية عند مرفأ الصيادين (مراسي بي اند او) ماريناز في جميرا الخامسة من الخامسة وحتى التاسعة مساء عدا اليوم الختامي في الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، حيث سيتم بعد ذلك اعتماد النتائج وتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

165

وقال مدير إدارة الشئون الرياضية: إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رصد مبلغ 165 ألف درهم مجموع جوائز للمشاركين في هذه الجولة، حيث سيخصص مبلغ 135 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى العاشر، بينما تم تخصيص مبلغ 30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركين في منافسات فئة السكل، وسيحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة الكنعد على مبلغ قدره 25 ألف درهم، ويحصل الثاني على 20 ألفاً، والثالث على 18 ألفاً، فيما سينال صاحب المركز الأول في منافسات فئة السكل على مبلغ قدره 15 ألف درهم، والثاني على 10 آلاف، والثالث على 5 آلاف درهم.

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