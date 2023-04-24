فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة 23 من ماراثون دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة الثالثة والعشرين من الحدث الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل من الآن للراغبين في المشاركة في الحدث الذي يعد أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، وفي الفئات الثلاث وهي مسافة 4 كيلومترات و10 كيلومترات ومسافة الماراثون الكلاسيكية 42.195 كيلومتر وذلك من خلال الموقع الرسمي للماراثون.

وقال بيتر كونيرتون مدير السباق: "نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر للحدث، كما نشكر جميع الرياضيين الذين يشاركون معنا في الحدث السنوي الكبير، وندعوهم للمشاركة في النسخة المقبلة من الماراثون التي نعدهم أن تكون أكثر تميزا وروعة، ونحن نتطلع الآن إلى العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتنظيم حدث جديد رائع يجلب مرة أخرى نخبة العدائين من المحترفين والهواة على حد سواء إلى قلب المدينة."

وسيتواصل تنظيم ماراثون دبي 2024 مرة أخرى تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى التعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي التي تمنح التسهيلات والدعم لتنظيم الحدث في فئاته الثلاث في مسارات آمنة ومريحة في شوارع دبي.

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "ماراثون دبي أحد أكبر الفعاليات السنوية في دبي والحدث الذي ينتظره العدائون من جميع الأعمار والقدرات، ونواصل العمل عن كثب مع اللجنة المنظمة لاخراج نسخة جديدة لا تُنسى من الماراثون في العام المقبل وتعزيز مكانة الحدث واستقطاب المزيد من المشاركين من داخل وخارج الدولة".

وكانت النسخة الثانية والعشرين من الماراثون قد شهدت فوز رياضيي النخبة الاثيوبيين عبديسا تولا، وزوجة شقيقه ديرا ديدا بلقب الماراثون للرجال والنساء على التوالي، حيث سجّل تولا - شقيق بطل العالم في سباقات الماراثون والفائز بلقب ماراثون دبي عام 2017 تاميرات تولا - وقتًا قدره 2:05:42 في أول ظهور له في الماراثون، بينما حققت ديدا أفضل رقم شخصي جديد قدره 2: 21:11.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز