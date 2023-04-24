ناصر الرزوقي: «الجارديان جيرلز» يحقق أهدافه

المصدر: دبي - البيان

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قال اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: إن مشروع الجارديان جيرلز العالمي للكاراتيه، الذي أنشأه الاتحاد العالمي للكاراتيه، يسهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تمكين النساء من حماية أنفسهن من جميع أشكال العنف، من خلال تمكينهن من ممارسة الكاراتيه.

وأضاف: هذا المشروع عمل إنساني كبير سنبذل قصارى جهدنا فيه، لتقديم الدعم المطلوب للمساهمة في نجاحه، وواصل: سنسعى للتواصل مع المؤسسات والشخصيات، لمساعدة هذه المبادرة الممتازة.

وكان الإسباني انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه قد بعث رسالة شكر إلى اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، لموقفه الداعم لمشروع الجارديان جيرلز العالمي للكاراتيه.

وقام سبينوس بتوجيه هذه الرسالة أيضاً للاتحادات الوطنية للكاراتيه لجميع دول العالم، معرباً فيها عن شكره وتقديره لنائبه الرزوقي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في رسالته: أود أن أعرب عن خالص امتناني إلى اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي لدعمه لهذه المبادرة، ونحن مقتنعون أن مشروع الجارديان جيرلزالعالمي

(Guardian Girls Global Karate) يمكن أن يسهم في إحداث تحسن كبير في المجتمع.

الجدير بالذكر أنه بعد عرض المشروع على مجتمع الكاراتيه في مؤتمر الاتحاد الدولي للكاراتيه في قونية (تركيا)، أظهر اللواء «م» ناصر الرزوقي دعمه الكامل للبرنامج وللاتحاد الدولي، من خلال المساهمة في نجاح المبادرة.

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