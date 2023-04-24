حسين زكي يقود يد شباب الأهلي لنهاية الموسم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي تعاقده مع المدرب المصري حسين زكي، ليقود دفة الفريق الأول لكرة اليد، خلال بقية مباريات دوري الرجال ومنافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تمثل ختام الموسم الرياضي للعبة بتاريخ العشرين من شهر مايو المقبل.

وجاء هذا التعاقد مع المدرب الجديد عقب الاستغناء عن المدرب السابق الجزائري كمال عقاب، والذي أنهيت خدماته عقب ختام مباراة فريق شباب الأهلي مع النصر الأسبوع الماضي.

وكان "البيان الرياضي" له السبق عندما أشار لعملية الاستغناء عن المدرب وتحديد هوية المدرب الجديد حسين زكي الأسبوع الماضي، عقب ختام المباراة المذكورة مع النصر، وسيساعد المدرب الجديد ابن النادي مساعد المدرب السابق عمر أحمد.

ووقع عقد الاتفاقية بين الطرفين ماجد أهلي مشرف اللعبة بالنادي، والمدرب الجديد حسين زكي والذي يحمل بجعبته الكثير من الخبرات كلاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وأندية شباب الأهلي والوصل والعين لأكثر من سبع مواسم، الى جانب إشرافه على المنتخبات المصرية الرجال والمراحل السنية وناديي الزمالك والمعادي المصريين.

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