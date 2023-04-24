بعد فوزه ببطولة كأس العالم.. استقبال حافل لبعثة منتخب الإمارات لهوكي الجليد

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية أن تتويج منتخب الإمارات لهوكي الجليد بذهبية كأس العالم في المستوى الثاني B يمثل إنجازاً كبيراً ومشرفاً يعزز مكانة الرياضة بدولة الإمارات على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز التاريخي يأتي تتويجاً للدعم والرعاية والاهتمام اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وهنأ المزروعي منتخبنا الوطني خلال الاستقبال الحافل للبعثة اليوم في مطار أبوظبي الدولي، مشيدا بالنتائج القوية التي حققها اللاعبون في جميع المباريات.

وقال “ اللاعبون كانوا أبطالاً في المحفل العالمي الكبير، وأثبتوا من خلال النتائج التي تحققت قدرتهم على رفع رايات الدولة في كأس العالم، وما تحقق وسام على صدورنا جميعاً، وثقتنا في اللاعبين كانت كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة من النتائج، ونتمنى للمنتخب التوفيق في الاستحقاقات المقبلة”.

وحظيت بعثة المنتخب المتوّج بكأس العالم لهوكي الجليد باستقبال رسمي اليوم في مطار أبوظبي بالورود، تقديراً للنتائج القوية التي حققها بالفوز في جميع مبارياته، بالإضافة إلى المستوى الفني المتطور الذي كان دافعاً لحسم الصراع على اللقب.

واستضافت تركيا كأس العالم لهوكي الجليد خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

واستهل منتخبنا مشاركته في البطولة بفوز كبير على تركيا 8 - صفر ثم على بلجيكا 4- 3، وعلى نيوزلندا 7- 1، ثم على بلغاريا 7- 2، قبل أن يختتم نتائجه المشرفة بالفوز على المكسيك 9- 4 في المواجهة الختامية.

وحضر حفل الاستقبال الشيخ حمد بن ماجد القاسمي، نائب مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

وأكد عارف حمد العواني أن فوز منتخب الإمارات لهوكي الجليد بكأس العالم "المستوى الثاني B"، يتوج الجهود الكبيرة التي بذلت للوصول إلى هذه المحصلة المشرفة، بفضل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة لتحقيق الإنجازات الرياضية التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية لاستدامة التطور الرياضي وفق أفضل الممارسات.

وأوضح أن تحقيق اللقب العالمي الثاني خلال عامين متتابعين والصعود الى" المستوى الثاني A" يجسد بوضوح التطور الذي حققه المنتخب، ويعكس تكامل الجهود من جميع الجهات ذات الصلة للوصول إلى هذه المرحلة المشرفة لكتابة تاريخ جديد في مسيرة الإنجازات الرياضية في الإمارات.

وأضاف " فخورون بما تحقق، والانتصارات المتلاحقة في كأس العالم بتركيا كانت مستحقة، وكشفت عن قيمة العناصر المتميزة في صفوف المنتخب، والعمل الكبير من مجلس إدارة الاتحاد و الجهازين الفني والإداري، ونتطلع إلى واقع أكثر تطوراً في الأعوام المقبلة، بما يتماشى مع الاستراتيجية المستقبلية للعبة، لتوسيع رقعتها ودعم انتشارها".

وعبر لاعبو منتخبنا الوطني عن سعادتهم بالحصول على الميداليات الذهبية والمركز الأول في كأس العالم بتركيا، وقالوا إنهم سعوا لإثبات جدارتهم والدفاع عن طموح الرياضة الإماراتية في الفوز باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي إثر التتويج بلقب النسخة الماضية " المستوى الثالث"، في لوكسمبورج.

وأوضح اللاعب سيف العامري أن المنافسة كانت قوية للغاية في جميع المباريات، ولم تكن هناك مواجهة سهلة، حيث كانت جميع المنتخبات تسعى للوصول إلى مرحلة المنافسة على النتائج التي تمهد الطريق للوصول إلى اللقب.

وأضاف " كان الهدف الأسمى بالنسبة لنا هو رفع رايات الدولة في المحفل العالمي على غرار المشهد السابق في النسخة الماضية، والبداية القوية أمام المنتخب التركي بالفوز 8- صفر مثلت دافعاً قوياً منحنا الرغبة القوية لإظهار أفضل ما نملك في المباريات التالية".

وأشار اللاعب أحمد الظاهري إلى أن إقامة البطولة وسط أجواء رمضان وأيام العيد لم يشكل أي عائق أمام الرغبة في حصد النتائج الإيجابية، خاصة أن اللاعبين تعاهدوا منذ مرحلة المعسكر الإعدادي في أبوظبي على تأكيد الظهور المشرف للمنتخب الذي يدافع عن تطلعات وطموحات الرياضة الإماراتية.

وأهدى اللاعب خليفة المحروقي الإنجاز الذي حققه المنتخب إلى القيادة الرشيدة للدولة وشعب الإمارات، وقال إن المنافسة على اللقب العالمي كانت قوية للغاية من كل المنتخبات إثر المستوى الفني المتطور الذي كان حاضراً، والعناصر المتميزة من اللاعبين.

وأضاف " فخورون بما تحقق والإنجاز بكل تأكيد لم يأت من فراغ، فقد كان ثمرة رائعة لجهود كبيرة بذلت من إدارة الاتحاد واللاعبين، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، وطموحنا المنافسة على جميع الألقاب في المواسم المقبلة بالثقة الكبيرة في قدراتنا التي تؤهلنا لرفع سقف التوقعات حتى تمضي مسيرة الإنجازات في دولة الإمارات إلى مستوى التطلعات المنشودة".

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