منتخب الإمارات للجوجيتسو يرفع رصيده من الميداليات في بطولة الجائزة الكبرى بفرنسا

المصدر: وام

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واصل نجوم ونجمات منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة "مبادلة للاستثمار" تألقهم في بطولة الجائزة الكبرى بباريس، ورفعوا رصيد الدولة إلى 16 ميدالية ملونة مساء أمس الأحد مع ختام مشاركتهم في منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين بالعاصمة الفرنسية.

وحصد أبطال وبطلات الإمارات 10 ميداليات ملونة في اليوم الثاني من المنافسات، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و5 برونزيات، حيث توج بالذهب كل من بلقيس الهاشمي في وزن 45 كجم، وعبدالله الكبيسي في وزن 94 كجم، فيما أحرز الميداليات الفضية كل من عائشة الشامسي في وزن 45 كجم، وفراج العولقي في وزن 77 كجم، وهزاع فرحان بوزن 94 كجم، بينما حققت كل من حمدة الشكيلي برونزية وزن 48 كجم، وأسماء الحوسني برونزية وزن 52 كجم، و فيصل الكتبي وسعيد الكبيسي برونزية وزن 85 كجم، وعمار الحوسني برونزية وزن 94 كجم.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو بالإنجاز الذي حققه أبطال المنتخب وحصدهم لعدد كبير من الميداليات الملونة، مؤكدا أنهم دائما على قدر الآمال والتطلعات ويحرصون على التألق في مختلف المناسبات.

ولفت الشامسي إلى أن هذا الإنجاز الجديد للمنتخب الوطني، أسعد كل مسؤولي الاتحاد برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي وأسرة الجوجيتسو في الدولة، خاصة أنه يواكب احتفالات عيد الفطر المبارك ..مشيرا إلى أن أبناء وبنات الإمارات أثبتوا قدراتهم المميزة، ونجحوا في ترسيخ مكانة الإمارات على المستوى العالمي في هذا المحفل الدولي.

وأوضح الشامسي أن مشاركة المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى جاءت في الوقت المناسب لقياس مؤشرات تطور أداء اللاعبين واللاعبات، قبل خوض الاستحقاقات المهمة المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا في شهر يوليو ودورة الألعاب الآسيوية بالصين في سبتمبر فضلا عن عدد من الاستحقاقات الأخرى، وقد أثبتت تلك المشاركة أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح.

بدوره أكّد ياسر القبيسي، إداري المنتخب الوطني للجوجيتسو، أن نتائج اليوم الثاني كانت مرضية برغم أن الطموح كان أكبر خصوصا على صعيد الميداليات الذهبية، مشيراً إلى أن لاعبي ولاعبات المنتخب أغلبهم من الشباب والمواهب الصاعدة الذين يتمتعون برصيد مميز من الفنيات والقدرات التي ستؤهلهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة القادمة.

وأضاف القبيسي: "حققنا أهدافنا من المشاركة في البطولة، وخرج أبطالنا بالعديد من المكاسب، ولبّوا التوقعات منهم في مرحلة الإعداد الحالية لا سيما التركيز في التدريبات والعمل الجاد لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، من أجل استدامة التطور في الأداء".

وقالت بلقيس الهاشمي التي حصدت ذهبية وزن 45 كجم في البطولة: "أشعر بسعادة غامرة لتحقيق هذا الإنجاز وتعزيز رصيد الدولة من الميداليات في هذه البطولة الدولية وتفوقت على عدد من اللاعبات صاحبات الخبرة من خلال الالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، وتشكل هذه البطولة محطة مهمة من محطات الإعداد للبطولات المقبلة التي نتطلع من خلالها إلى مواصلة مسيرة الإنجازات".

بدوره قال اللاعب عبدالله الكبيسي الذي أحرز الميدالية الذهبية عن وزن 94 كجم أن صعود منصة التتويج 16 مرة مؤشر مهم على التطور الذي وصل إليه مشروع الجوجيتسو في الدولة، وأن هذا الإنجاز يعزز مكانة الإمارات والمنتخب الوطني على الساحة الدولية باعتباره الرقم الصعب في كل المحافل.

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