المنصوري أفضل دراج عربي في كأس الأمم للمضمار

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حقق الدراج الإماراتي أحمد المنصوري، المركز 30 في كأس الأمم للمضمار في كندا، وهو أفضل تصنيف لدراج عربي في بطولات كأس الأمم للمضمار، ورافق المنصوري في البطولة التي شارك فيها لاعبو 51 دولة، مدرب المنتخب بدر ثاني.

وأكد عبد الله سويدان المدير الفني لمنتخب الدراجات، سعادته بما وصل إليه أحمد المنصوري، مشيراً إلى أنه أول لاعب عربي يصل إلى هذا التصنيف في بطولات العالم، لسباق الأومنيوم، كما أن هذا المركز يعد أفضل تصنيف للاعب خليجي في كأس الأمم للمضمار، وهو ما يعني إمكانية تأهل اللاعب إلى أولمبياد «باريس 2024».

وسينتظم أحمد المنصوري خلال الفترة المقبلة في معسكر المنتخب المقام حاليا في إسبانيا، ويستمر حتى عيد الأضحى، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية للطريق والمضمار.

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