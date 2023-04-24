الإمارات بطل العالم لهوكي الجليد

المصدر: إسطنبول - وام

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حقق منتخبنا الوطني لهوكي الجليد إنجازاً تاريخياً جديداً وتوج أمس بكأس العالم «المستوى الثاني B» بعد فوزه على نظيره المكسيكي 9 - 4 في الجولة الخامسة والأخيرة، للبطولة التي أقيمت في إسطنبول، وجاءت نتيجة الأشواط 3 - 0، 1 - 2، 5 - 2، وفاز محمد العصري الظاهري لاعب منتخبنا بجائزة أفضل لاعب بالمباراة، وردد لاعبو المنتخب النشيد الوطني في ملعب المباراة بعد صافرة النهاية، عقب إعلان تتويجه رسمياً باللقب.

وحقق «الأبيض» العلامة الكاملة في البطولة برصيد 15 نقطة، بأفضل معدل من الأهداف، وقدم مستوى فنياً رفيعاً، أمام منتخبات قوية كانت تسعى للقب، واستهل مشاركته بالتغلب على تركيا 8 - صفر ثم الفوز على بلجيكا 4 - 3، ونيوزلندا 7 - 1، وعلى بلغاريا أبرز المرشحين للقب 7 - 2، قبل أن يختتم مشواره المشرف بالفوز على المكسيك 9 - 4 في الختام.

وكان المنتخب توّج العام الماضي في لوكسمبورغ بلقب كأس العالم المستوى الثالث.

تميز

وأهدى هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة، الإنجاز التاريخي الكبير إلى القيادة الرشيدة، وأشاد بالمستوى المتميز، والأداء الرجولي والانضباطي للاعبي المنتخب، وهم يخوضون مباريات قوية أمام منتخبات متطورة.

وعبر جمعة الظاهري قائد منتخبنا الوطني عن سعادته بالوصول إلى منصة التتويج في البطولة العالمية، بفضل الانتصارات المشرفة التي رسمت ملامح التطورالكبير للعبة، وقال: الإنجاز يمثل دافعاً نحو المزيد من التطور واتساع رقعة اللعبة.

تكاتف

وأشار اللاعب خليفة المحروقي إلى أن التكاتف الرائع بين اللاعبين مع الجهازين الفني والإداري من أهم أسباب الإنجاز العالمي، معبراً عن أمنياته بمتابعة مرحلة النتائج الإيجابية بالمشاركات المقبلة.

وقال زميله محمد العصري إن النتائج التي حققها المنتخب في كأس العالم تعكس التطور الذي حققته اللعبة في السنوات الماضية، بفضل الرعاية والاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، واعتبر اللاعب عيسى المحيربي الإنجاز الثاني على التوالي للمنتخب في كأس العالم ترجمة لقيمة عناصر المنتخب، والرعاية والاهتمام والمتابعة على كافة المستويات، معرباً عن أمله في أن يكون القادم أفضل أيضاً.

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