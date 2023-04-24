مهرجان دلما التاريخي 28 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن توقيع اتفاقية رعاية مع أبوظبي البحرية ليكون راعياً فضياً عبر مهرجان سباق دلما التاريخي السادس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يقام خلال الفترة من 28 أبريل إلى 7 مايو المقبل في جزيرة دلما التاريخية، وهي الرعاية التي تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسات في إمارة أبوظبي على النهوض برياضة الأجداد ودعم انتشار وحضور التراث البحري.

قام بتوقيع الاتفاقية سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية وذلك في مقر النادي، بحضور ماجد عتيق المهيري مدير إدارة السباقات في النادي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي.

من جهته، وجه سالم الرميثي الشكر إلى أبوظبي البحرية والتي ستقدم دوراً مهماً خلال مهرجان سباق دلما التاريخي وقال: سعداء دوماً بتواجد كبار المؤسسات والقطاعات الحيوية في الدولة لرعاية التراث البحري ودعم انتشاره وحضوره دوماً وليس ذلك بمستغرب على مؤسساتنا التي تسعى دوم إلى دعم رياضة الأجداد كي تستمر في الحضور عبر الأجيال.

من ناحيته، أكد الكابتن سيف المهيري مدير عام «أبوظبي البحرية»، أن التواجد والدعم لمهرجان سباق دلما التاريخي يأتي كي يبرز دعم التراث الوطني البحري وأيضا المساهمة في تعزيز مسيرة السباقات البحرية التراثية لإحياء وترسيخ تراث الإمارات البحري وأضاف: نعمل مع النادي البحري من أجل المحافظة على استمرار ونشر تراثنا البحري الأصيل، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هويتنا في الإمارات، وأيضاً إظهار ثراء التقاليد والتراث والثقافة الإماراتية البحرية ومدى تنوعها.

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