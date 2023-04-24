أغلى كؤوس اليد.. مسك ختام الموسم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تمثل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مسك ختام موسم كرة اليد 2022 /‏ 2023 لمكانتها الخاصة لدى جميع الأندية المنضوية تحت مظلة اتحاد اليد، والتي تقام بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة خلال الفترة من 13 إلى 20 مايو 2023 بمشاركة أندية الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي والنصر والوصل والعين ومليحة ودبا الحصن.

وتعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي سادسة بطولات الموسم، حيث فاز الشارقة ببطولات «كأس الإمارات والسوبر الإماراتي وثاني السوبر الخليجي، وكأس نائب رئيس الدولة»، وحتى الآن متصدر بطولة الدوري قبل ختامها بجولتين.

الشارقة والجزيرة

وكانت لجنة المسابقات قد وضعت نادي الشارقة خارج قرعة البطولة ليكون طرف المباراة رقم 1 بالدور التمهيدي لكونه بطلاً للنسخة السابقة من الكأس للموسم الرياضي 2021 /‏ 2022، فيما وضعت اللجنة نادي الجزيرة طرفاً للمباراة رقم 4 وخارج القرعة لإحرازه المركز الثاني في بطولة الدوري العام للرجال للموسم السابق نظراً لأن نادي الشارقة قد أحرز لقب النسخة السابقة لدوري الرجال أيضاً.

وقد أسفرت نتائج قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عن مواجهة الشارقة مع مليحة، والنصر مع العين والوصل مع دبا الحصن وشباب الأهلي مع الجزيرة في الدور التمهيدي للبطولة، ويقام دور قبل النهائي يوم الثلاثاء 16 مايو بين الفرق الأربعة الفائزة من مباريات الدور التمهيدي، والدور النهائي من الفريقين الفائزين بدور قبل النهائي لتحديد البطل المتوج بأغلى الكؤوس يوم السبت 20 مايو المقبل.

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