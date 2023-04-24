6 ميداليات للمنتخب بـ «الجائزة الكبرى للجوجيتسو»

المصدر: باريس- البيان

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حقق المنتخب الوطني للجوجيتسو 6 ميداليات في اليوم الأول من منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو في باريس، في إنجاز جديد للعبة، وحصد عمر السويدي وخالد الشحي ذهبيتين في وزني 56 و62 كلغم، توّج بالميداليتين الفضيتين، ونال ذياب النعيمي ومحمد السويدي فضيتي وزني 56 و69 كلغم، بينما حققت شمّا الكلباني وسلطان جبر برونزيتي وزني 63 و69 كلغم، تقام البطولة برعاية شركة مبادلة للاستثمار.

أداء قوي

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن أبطال المنتخب قدمّوا أداء قوياً في اليوم الأول، محققين انتصارات مميزة على البساط، في صورة تعكس التطور الكبير لجوجيتسو الإمارات وريادته العالمية، وقال: تميز لاعبو ولاعبات المنتخب بالحضور البدني والذهني، والتركيز الكبير خلال النزالات، وتمكنوا من إحداث الفارق، متفوقين على مجموعة من أقوى اللاعبين في العالم من أصحاب الخبرة، انطلاقاً من حرصهم ومسؤوليتهم على أن تكون مشاركتهم في البطولة، استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي بدؤوا بها عامهم الجديد، من خلال التتويج ببطولة آسيا للجوجيتسو في بانكوك، فبراير الماضي.

وأوضح المنهالي أن لاعبي ولاعبات المنتخب قدمّوا أداءً مشرّفاً، ونجح معظمهم في الصعود إلى منصة التتويج، مشيراً إلى أن فرصة المنتخب في رفع رصيده من الميداليات الملونة في البطولة قائمة، في ظل مشاركة عدد منهم بمنافسات اليوم الثاني.

استراتيجية

قال البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب، إن استراتيجية المنتخب بالمشاركة في مثل هذه البطولات الدولية، تعتمد على تقديم أفضل أداء ممكن، والخروج بأكبر عدد من المكاسب والتتويج بالبطولة، والاحتكاك بنخبة اللاعبين، والإعداد الأمثل والوصول إلى الجاهزية المطلوبة للمشاركة في قادم البطولات، مثل بطولة العالم في منغوليا، والألعاب الآسيوية في الصين.

وأضاف: الأداء الذي قدمه اللاعبون يدعو للاطمئنان والتفاؤل، وكنا قريبين من إضافة ذهبيتين، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة حالت دون ذلك، ومن هنا، تبرز أهمية مثل هذه البطولات، كونها تلعب دوراً كبيراً في تحسين قدرات لاعبينا، وتحقيق التوازن والتركيز في توزيع الجهد عند مواجهة المنافسين أصحاب الخبرة والضغط عليهم.

دعم

وقال عمر السويدي، الذي حقق ذهبية وزن 56 كلغم: سعيد بتحقيق الميدالية الذهبية، ورفع علم الدولة على منصة التتويج، ويعود هذا الإنجاز إلى العمل المتواصل والتدريب المستمر، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، في تأهيل اللاعبين، وتوفير كل عوامل نجاحهم وتألقهم في الساحات المختلفة، وهذا الإنجاز يحفزني لتقديم المزيد، والدخول بعقلية الفوز في قادم البطولات، والتأكيد على أن الإمارات هي الرقم الصعب في هذه الرياضة.

قال خالد الشحي الذي حقق ذهبية وزن 62 كلغم، إن إنجازات جوجيتسو الإمارات، تتحقق نتيجة العمل الجماعي، وروح الفريق الواحد، والجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والجهاز الفني في التأهيل والتدريب، وتوفير المعسكرات لتقديم المستويات المنشودة.

وأضاف: لدينا الكثير من الاستحقاقات المهمة، ونتطلع للمنافسة على أكثر من صعيد، ونستعد بقوة للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو، ودورة الألعاب الآسيوية «آسياد الصين»، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

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