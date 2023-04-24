منافسة قوية على أول 4 رموز في «ختامي الوثبة» اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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ينطلق اليوم بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة، أول أشواط الرموز ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقام في نسخته الـ 44، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى 4 مايو المقبل.

ويشهد اليوم منافسة قوية وصراعاً على أول 4 رموز في «ختامي الوثبة» لهذه العام، عندما تتنافس المطايا على رموز الحقايق في الفترة المسائية، التي يقام خلالها 17 شوطاً، حيث يحصل الفائز في الشوط الأول الرئيس للأبكار، على كأس ومليون ونصف درهم، وفي الشوط الرئيس الثاني للحقائق الجعدان على بندقية ومليون درهم، بينما خُصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الحقائق الإنتاج، حيث يحصل الفائزان على كأس وبندقية، إضافة إلى مليون ونصف ومليون درهم على الترتيب.

ويشهد ثالث أيام المهرجان، ختام منافسات سن الحقايق، عبر إقامة 42 شوطاً، إذ يقام في الفترة الصباحية بالميدان الجنوبي 25 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون على جوائز مالية تبدأ من 120 ألف درهم، بينما تتركز الأنظار في الفترة المسائية نحو أشواط الرموز الغالية.

وكانت منافسات سن الحقايق انطلقت أمس، وتوجت البكرة «ظن» المملوكة سعيد محمد بالحب العامري، بناموس أول أشواط الحقايق، ضمن فعاليات المهرجان، وحلقت «ظن» بناموس الشوط الأول لمنافسات الحقايق في الفترة المسائية، التي شهدت إقامة 10 أشواط لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي، وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.51.04 دقائق.

فئة الإنتاج

وأقيمت المنافسات في فئة الإنتاج، التي حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراجها في منافسات ختامي الوثبة في السنوات الأخيرة، تشجيعاً لملاك الهجن على الاهتمام بالحلال الإنتاج لدعم وتطوير رياضة الهجن.

وشهد الشوط الثاني فوز «ثمين» لنفس المالك في الشوط الأول، بشعار سعيد محمد بالحب العامري، وفاز في شوط الجعدان الإنتاج مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.52.08 دقائق، بينما انتزعت «أرصاد» لحمد سيف نعيف العامري، ناموس الشوط الثالث بتوقيت 5.48.07 دقائق، فيما خطف «العابر» لحمد حمود ثعلوب الدرعي لقب الشوط الرابع للجعدان الإنتاج، بتوقيت 5.49.01 دقائق.

وشهدت المنافسات تطوراً وأداء أفضل على مستوى التوقيتات الزمنية التي تحسنت كثيراً عن السباقات الماضية، إذ حققت المطايا المشاركة أزمنة أفضل خلال السباق الحالي لسن الحقائق.

وأسفر الشوط الخامس عن فوز «الذيبه» لسعد محمد حمد المري بالمركز الأول للأبكار الإنتاج، بتوقيت 5.50.06 دقائق، أما لقب الشوط السادس فذهب لـ «منوه» عيد صغير بن قنون الكتبي، بتوقيت 5.55.00 دقائق، بينما توج «إرسال» لراشد كاسب خليفة المسافري بلقب الشوط السابع للجعدان، بتوقيت 5.51.00 دقائق، وجاءت «راهية» سعيد هلال سعيد العفاري في المركز الأول في الشوط الثامن، بتوقيت 5.52.03 دقائق، أما الشوط التاسع، فكان من نصيب «سطاره» لأحمد محمد بالعوضي المنهالي، بتوقيت 5:55.01 دقائق، واختتمت الأشواط بفوز «الطايش» لحمدان راشد غدير الكتبي في الشوط العاشر بتوقيت 5.51.09 دقائق.

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