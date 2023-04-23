بالعلامة الكاملة.. الإمارات بطلة العالم في هوكي الجليد

المصدر: البيان

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في انجاز عالمي جديد يُسّجل للرياضة الإماراتية، توج منتخب الإمارات لهوكي الجليد بلقب بطولة كأس العالم «المستوى الثاني B» التي اختتمت منافساتها اليوم الأحد، في تركيا.

وحقق منتخبنا فوزاً مستحقاً على نظيره المكسيكي 9-5 ضمن الجولة الخامسة والختامية، ليحصد بذلك منتخب الإمارات العلامة الكاملة بعدما حقق 5 انتصارات وجمع 15 نقطة من 15 ممكنة.

وسادت فرحة كبيرة لدى اللاعبين والجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني بعد عزف وترديد النشيد الوطني الإماراتي في ساحة التتويج.

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