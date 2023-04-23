6 ميداليات لجوجيتسو الإمارات في اليوم الأول للجائزة الكبرى بفرنسا

المصدر: وام

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حقّق نجوم منتخب الإمارات للجوجيتسو برعاية شركة "مبادلة للاستثمار" إنجازا جديدا مع انطلاق منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 22 – 24 أبريل الحالي.

وواصل نجوم الجوجيتسو مسيرة تألقهم على الساحة العالمية محققين 6 ميداليات ملونة في اليوم الأول من المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، حيث نجح في حصد الذهب كل من عمر السويدي في وزن 56 كجم، وخالد الشحي في وزن 62 كجم، فيما توّج بالميداليتين الفضييتين كل من ذياب النعيمي في وزن 56 كجم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كجم، بينما حققت شمّا الكلباني برونزية وزن 63 كجم، وسلطان جبر برونزية وزن 69 كجم.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن أبطال المنتخب قدمّوا أداء قويا في منافسات اليوم الأول، وترجموا الخطط التي عملوا عليها مع الجهاز الفني في الفترة الماضية إلى انتصارات مميزة على البساط في صورة تعكس التطور الكبير لجوجيتسو الإمارات وريادته العالمية.

وقال “ تميز لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني بالحضور البدني والذهني والتركيز الكبير خلال نزالات الأمس، وتمكنوا من إحداث الفارق متفوقين على مجموعة من أقوى اللاعبين في العالم من أصحاب الخبرة، انطلاقا من حرصهم ومسؤوليتهم على أن تكون مشاركتهم في البطولة استكمالا لمسيرة الإنجازات التي بدؤوا بها عامهم الجديد من خلال التتويج ببطولة آسيا للجوجيتسو في العاصمة التايلاندية بانكوك فبراير الماضي”.

وأوضح أن جميع لاعبي ولاعبات المنتخب قدمّوا أداءً مشرّفاً، ونجح معظمهم في الصعود إلى منصة التتويج، مشيرا إلى أن فرصة المنتخب الوطني في رفع رصيده من الميداليات الملونة في البطولة لا تزال قائمة، في ظل مشاركة عدد منهم بمنافسات اليوم الثاني.

من جانبه قال البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني إن إستراتيجية المنتخب بالمشاركة في مثل هذه البطولات الدولية تعتمد على تقديم أفضل أداء ممكن والخروج بأكبر عدد من المكاسب والتتويج بالبطولة، والاحتكاك بنخبة اللاعبين والإعداد الأمثل والوصول إلى الجاهزية المطلوبة للمشاركة في قادم البطولات مثل بطولة العالم في منغوليا والألعاب الآسيوية في الصين.

وأضاف " الأداء الذي قدمه اللاعبون في منافسات اليوم الأول يدعو للاطمئنان والتفاؤل، وكنا قريبين من إضافة ذهبيتين إلى رصيدنا، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة حالت دون ذلك، ومن هنا تبرز أهمية مثل هذه البطولات كونها تلعب دورا كبيرا في تحسين قدرات لاعبينا، وتحقيق التوازن والتركيز في توزيع الجهد عند مواجهة المنافسين أصحاب الخبرة والضغط عليهم وإخضاعهم".

وقال عمر السويدي الذي حقق ذهبية وزن 56 كجم " سعيد بتحقيق الميدالية الذهبية ورفع علم الدولة على منصة التتويج، ويعود هذا الإنجاز إلى العمل المتواصل والتدريب المستمر والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تأهيل اللاعبين وتوفير كل عوامل نجاحهم وتألقهم في الساحات المختلفة. ولا شك بأن هذا الانجاز سيحفزني لتقديم المزيد والدخول بعقلية الفوز في قادم البطولات، والتأكيد على أن دولة الإمارات هي الرقم الصعب في هذه الرياضة".

وقال خالد الشحي الذي حقق ذهبية وزن 62 كجم إن إنجازات جوجيتسو الإمارات تتحقق نتيجة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد والجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والجهاز الفني في التأهيل والتدريب وتوفير المعسكرات لتقديم المستويات المنشودة.

وأضاف " لدينا الكثير من الاستحقاقات المهمة القادمة ونتطلع للمنافسة على أكثر من صعيد ونستعد بقوة للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو ودورة الألعاب الاسيوية - آسياد الصين - وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وغيرها من الاستحقاقات المهمة".

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