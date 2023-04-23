«أبيض هوكي الجليد» خطوة للتتويج بكأس العالم

المصدر: إسطنبول - وام

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يلتقي منتخب الإمارات لهوكي الجليد نظيره المكسيكي اليوم في الجولة الخامسة والأخيرة لكأس العالم «المستوى الثاني B» بطموح الفوز لإعلان تتويجه رسمياً باللقب، فيما يلعب منتخبا بلجيكا «الوصيف» مع بلغاريا،وتركيا مع نيوزلندا.

ويمتلك منتخب الإمارات أفضلية كبيرة في التتويج باللقب، إذ يبتعد بفارق 3 نقاط عن منتخبي بلجيكا وبلغاريا «9 نقاط» لكل منهما، بالإضافة إلى تفوقه عليهما في المواجهات المباشرة، وحصد منتخبنا 12 نقطة وضعته في الصدارة العالمية، مستفيداً من الفوز الرابع توالياً في الجولة الماضية على بلغاريا 7 - 2، سبق له الفوز على كلٍ من منتخبات تركيا 8 - صفر، وبلجيكا 4 - 3 ونيوزلندا 7- 1.

وأكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية رئيس البعثة، أن اللاعبين أثبتوا أنهم في مستوى المسؤولية للدفاع عن الطموحات في التتويج بكأس العالم، وقدموا عروضاً قوية ومشرفة في هذا المحفل العالمي الكبير.

وأضاف: فخورون بما تحقق في البطولة، ونتطلع إلى تأكيد جدارتنا بالنتائج التي حققها المنتخب على حساب منتخبات قوية، وثقتنا كبيرة في أن المواجهة الأخيرة ستشهد مستوى جيداً للاعبين على غرار المباريات الماضية.

وعبر لاعبو منتخبنا الوطني عن تفاؤلهم بحسم اللقب والتتويج رسمياً في ختام منافسات كأس العالم، والرغبة القوية في متابعة الانتصارات المشرفة.

وأكد جمعة الظاهري قائد «الأبيض» أن الفوز شعار المنتخب أمام المكسيك، وقال: قطعنا 90 % من مشوار التتويج باللقب، ولن نفرط في المواجهة الأخيرة ونسعى لتأكيد مرحلة تطور المنتخب، تتويجاً للجهود التي بذلت في الفترة الماضية، وانطلاقاً من الفوز باللقب السابق في «المستوى الثالث A»، فإننا نأمل أن تكون المحصلة الختامية بمستوى التوقعات.

وأشار اللاعب سيف العامري إلى أن النتائج المشرفة التي حققها المنتخب في كأس العالم بتركيا تتوّج الجهود التي بذلت للاستعداد بالمرحلة الماضية، والأجواء الإيجابية التي مهدت الطريق لهذه المحصلة الممتازة.. وقال: نتمنى أن تكون محصلتها النهائية الفوز على المكسيك والتتويج رسمياً باللقب.

وقال زميله عبدالله محمد إن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في كأس العالم الحالية تعكس التطور الذي حققته اللعبة في السنوات الماضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة،وتتبقى لنا المحطة الأخيرة في كأس العالم أمام منتخب المكسيك، وطموحنا العلامة الكاملة في جميع المباريات، مع الاحترام الكامل للمنتخب المكسيكي، وجميع اللاعبين يدركون أهمية الفوز في الجولة الأخيرة.

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