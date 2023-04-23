رالي «سونورا الصحراوي» في المكسيك ينطلق اليوم

المصدر: مكسيكو سيتي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتطلع النجم الفرنسي سيباستيان لوب الفائز بلقب بطولة العالم للراليات تسع مرات سابقاً لتوسعة سجل انتصاراته الرائع في المكسيك هذا الأسبوع والمحافظة على صدارة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الذي حققه لفريق البحرين ريد إكستريم. هذا العام

ويتقدم سيباستيان لوب وملاحه فابيان لوركوين بفارق 16 نقطة على منافسهما ناصر العطية، ويقود ثنائي فريق البحرين ريد إكستريم سيارة برودرايف هانتر. ويتوجهان إلى المكسيك للمنافسة في رالي سونورا الذي سينطلق بمرحلة افتتاحية في مدينة هيرموسيللو اليوم.

وكان لوب قد فاز بتسع مراحل من أصل 19 مرحلة حتى الآن في أول جولتين من سلسلة جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية وهما رالي داكار ورالي أبوظبي الصحراوي، ويتطلع لوب بشغف للعودة للمنافسة في المكسيك حيث سبق له الفوز ست مرات خلال مسيرته التي تكللت بتسعة ألقاب في بطولة العالم للراليات.

وعلق لوب على مشاركته في رالي سونورا في المكسيك قائلاً: لدي ذكريات جيدة جداً من رالي المكسيك في بطولة العالم للراليات حيث كنت أستمتع دائماً بهذا الرالي، لذلك آمل أن تثمر جهودنا بالنجاح في جولة بطولة كأس العالم للراليات. نحن نتصدر البطولة حالياً، لذا سيكون الهدف هو إنهاء الرالي في مقدمة الترتيب.

يذكر أن، زميل لوب بالفريق جورلاين شيشيريه وملاحه أليكس وينوك قد عادا للمنافسة على متن سيارة برودرايف هانتر أخرى في المكسيك، وقد حقق شيشيريه ووينوك الفوز في مرحلتين في رالي داكار في وقت سابق هذا العام. ويتوقع الثنائي الفرنسي احتدام الصراع مرة أخرى من أجل تحقيق انتصارات في المراحل، كما فعلوا في منح سيارتهما برودرايف هانتر أول انتصار تاريخي في رالي المغرب العام الماضي.

وينافس في الرالي المكسيكي أيضاً سيارات برودرايف هانتر من فريق اكس رالي البرازيلي يقودهما كريستيان باومغارت وملاحه ألبرتو أندريوتي، وماركوس باومغارت وملاحه كليبر سينسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز