أحمد الزيودي لـ«البيان»: مستقبل مشرق ينتظر التايكواندو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو توقعه لمستقبل مشرق للعبة، في ظل الاهتمام الكبير، الذي يجده اتحاد لعبة التايكواندو من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد اللعبة، لافتاً إلى ما تحظى به اللعبة من اهتمام ودعم كبيرين من سموه، مشيراً إلى الانتشار الواسع للعبة على مستوى أندية الإمارات، والذي يبشر بالكثير.

وأكد الزيودي أن اتحاد التايكواندو يعمل وفق توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، الذي يولي الرياضة اهتماماً خاصاً باعتبارها أداة التواصل بين الشعوب، والمكان الأمثل لصقل مهارات الشباب، وتعزيزها ضمن القيم الأولمبية.

وقال لـ«البيان»: استقطاب اللعبة أعداداً كبيرة من الناشئين والناشئات، إلى جانب الأشبال والشباب من الجنسين مهد لانتشار اللعبة، ونفخر بالاهتمام باللعبة نتمنى أن ينعكس إيجاباً عليها في المستقبل، وقال: نوجه الشكر لإدارات الأندية لسعيها الدؤوب في ضم أعداد كبيرة من محبي اللعبة، إلى جانب الاهتمام بهم، والإشراف عليهم حتى يكونوا رافداً للمنتخبات.

إشادة

وامتدح الزيودي تألق اللاعبين في المحافل الخارجية وداخلياً، وسعيهم لرفع اسم وعلم دولة الإمارات عالياً في المحافل الخارجية، وهو ما جسدته الألقاب والميداليات، التي حصل عليها أبناء الإمارات، من خلال مشاركاتهم في البطولات الدولية، بعد أن ظفروا بعدد كبير من الميداليات الملونة.

وكان اسم الإمارات على كل لسان، وقال الزيودي: لا ننسى تنظيم اتحاد الإمارات، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة لبطولات دولية مميزة، وجدت الإشادة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، والتي كان آخرها تنظيم إمارة الفجيرة ممثلة في نادي الفجيرة للفنون القتالية بطولتي كأس العرب الثالثة، والفجيرة الدولية العاشرة، بمشاركة 1364 لاعباً ولاعبة، يمثلون 56 دولة.

اعتزاز

وتابع: نعتز كثيراً أن بطولة الفجيرة الدولية وصلت إلى نسختها العاشرة هذا العام في دلالة واضحة على النجاح المستمر، والتطور الكبير، الذي تشهده كل عام، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة.

ونوه الزيودي بأن نادي الفجيرة للفنون القتالية احتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسه في العام 2013 على هامش البطولة الأخيرة، التي أقيمت خلال شهر فبراير الماضي، وانعقد على هامش البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، واجتماع تشاوري بين أعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء الاتحادات العربية.

كما تم تنظيم دورة للمدربين، بالتعاون بين اتحاد الإمارات للتايكواندو، والاتحاد العربي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

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