الظاهري يحصد لقب أول أشواط «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي.

فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، والذي يقام للعام الـ 43 على التوالي، ويستمر حتى 4 مايو المقبل، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت انطلاقة المهرجان بمنافسات السباق التراثي بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي وعشاق رياضة الهجن.

حيث أقيمت الأمسية التراثية للعام الرابع على التوالي ضمن مهرجان «ختامي الوثبة» حفاظاً على الهوية التراثية لرياضة الهجن، على مدار 10 أشواط للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، لمسافة 3 كلم، وذلك في الفترة المسائية بالميدان الجنوبي بالوثبة.

منافسات

وشهدت المنافسات صراعاً قوياً من المشاركين من أجل حصد الناموس، وتصدر محمد عبد الله محمد الظاهري أول أشواط السباق التراثي، في قيادة المطية «عناب»، ونال الناموس بعد أن أنهى مسافة الشوط البالغة 3 كلم في زمن قدره 3.13.7 دقيقة.

وفي الشوط الثاني نجح نهيان محمد سهيل الحرمي في خطف المركز الأول مع المطية «قماري» بتوقيت 3.06.06 دقيقة، فيما كان سالم حمد بن سبت الخييلي على موعد مع ناموس الشوط الثالث مع المطية «مروح» بتوقيت 3.07.07 دقيقة.

وخطف سيف سهيل النيادي لقب الشوط الرابع مع القعود «غمران» بعد أن عبر خط النهاية بزمن قدره 3.08.05 دقيقة.

بينما ذهب لقب الشوط الخامس أحمد مطر عبد الله الفلاسي مع المطية «سكر» بزمن 3.08.00 دقيقة، فيما حقق سعيد مسلم المحرمي لقب الشوط السادس في قيادة «برزان» بزمن 3.09.09 دقيقة، أما الشوط السابع فكان من نصيب سالم سلطان الجمزي مع المطية «الواضح» بتوقيت 3.10.06 دقيقة.

تتويج

وفي الشوط الثامن حقق راشد عبد الله راشد الراشدي المركز الأول في قيادة «عرجه» مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 3.13.08 دقيقة.

فيما توج عبد العزيز علي سالم الربيعي بناموس الشوط التاسع مع المطية «أبوظبي» بزمن 3.16.03 دقيقة، بينما اختتمت أشواط السباق التراثي بالشوط العاشر الذي توج بلقبه عمر راشد الهادفي الكتبي مع المطية «مصيحان» محققاً زمناً قدره 3.18.06 دقيقة.

وحصل الفائزون بأشواط السباق التراثي على جوائز نقدية 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، بينما حصل الفائزون ببقية المراكز من الثاني إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وتنطلق اليوم الأحد الأشواط الرئيسية للمهرجان بمنافسات سن الحقائق التي خصصت لها اللجنة المنظمة 70 شوطاً على مدار يومين، إذ يشهد اليوم إقامة 28 شوطاً، لمسافة 4 كلم، منها 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية، يحصل خلالها الفائزون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 120 ألف درهم.

بينما تتنافس المطايا غداً على 4 رموز في أشواط الفترة المسائية، حيث يحصل الفائزون على الناموس والجوائز المالية وقدرها مليون ونصف ومليون درهم على الترتيب.

يذكر أن المهرجان الختامي للهجن العربية في الوثبة والذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن يعد أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي لكونه اللبنة الأساسية لجميع المهرجانات.

حيث يكمل 43 عاماً من النجاحات التي تواصلت امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

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