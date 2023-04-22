اتحاد اليد يلغي بطولة النخبة

المصدر: (دبي – فائز بجبوج )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد داوود المليح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نبيل عاشور قرر عدم إقامة بطولة كأس النخبة البطولة السابعة، بسبب التوقفات الطويلة التي شهدها الموسم، إضافة لعدم ثبات روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي، ما انعكس بالسلب على عدم إقامة بطولة النخبة.

وأبدى المليح رضاه عن إقامة 5 بطولات، وقال :ستكون كأس صاحب السمو رئيس الدولة من 13 – 20 مايو مسك ختام الموسم، مقدماً شكره لجميع القائمين على اللعبة بالأندية لتعاونهم المميز والمنشود خلال الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز