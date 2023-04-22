«ختامي الوثبة» للهجن ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق اليوم المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «الوثبة 2023»، في نسخته الـ 44، وتستمر فعالياته حتى 4 مايو المقبل، في ميادين الوثبة في أبوظبي، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون.

ويدشن السباق التراثي، منافسات اليوم الأول بـ 10 أشواط للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة. يشتمل المهرجان على 323 شوطاً، منها 105 أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و208 أشواط لهجن أبناء القبائل، و10 أشواط خصصت للسباق التراثي.

وتتنافس المطايا لحصد الناموس والرموز الغالية، وخصصت اللجنة العليا المنظمة 44 رمزاً في الفئات المختلفة، منها 8 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و36 رمزاً لمنافسات هجن أبناء القبائل.

وينظم اتحاد سباقات الهجن المهرجان الذي أكمل 43 عاماً من النجاحات التي تواصلت امتداداً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، التحضيرات النهائية للمهرجان.

وتم تخصيص 70 شوطاً لسن الحقايق خلال اليومين الثاني والثالث، ويقام خلال اليوم الثاني 28 شوطاً، بجوائز قيمة تبدأ من 100 ألف درهم، ويقام في اليوم الثالث 42 شوطاً، تتنافس المطايا خلالها في أول 4 رموز في الفترة المسائية، وتبلغ قيمة الجائزة المالية مليون ونصف ومليون درهم.

ويشهد اليوم الرابع منافسات سن اللقايا لهجن الجماعة على مدار 42 شوطاً منها 8 أشواط للرموز لأشواط المفتوح والإنتاج والمحليات والمهجنات، والشيوخ، وخصصت اللجنة 8 رموز لسن اللقايا للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج، إلى جانب جوائزمالية للفائزين باللقب في أشواط الرموز، فيما يشهد اليوم الخامس تحديات سن الإيذاع الخاصة بهجن الجماعة لمسافة 6 كلم، منها 8 رموز بالفترة المسائية.

وتبدأ منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في اليوم السادس مع تحديات اللقايا لمسافة 5 كلم، وتواصل هجن أصحاب السمو الشيوخ التحديات مع فئة الإيذاع في اليوم السابع وستقام في الفترة المسائية رموز الإيذاع والخاصة بالأبكار والجعدان، وتقام منافسات الحول والزمول لهجن الشيوخ والجماعة باليومين الثامن والتاسع على مدار 44 شوطاً.

وتنطلق منافسات سن الثنايا في اليوم العاشر مع تحديات الجماعة عبر 28 شوطاً، يتم التنافس بالفترة المسائية على 8 رموز، بينما يقام في اليوم 11 منافسات الثنايا لهجن الشيوخ عبر 22 شوطاً، منها رمزي الفترة المسائية للأبكار والجعدان.

وتتحول الأنظار في اليوم 12 لمنافسات الحول والزمول للجماعة بالفترة المسائية، وخصصت اللجنة المنظمة 8 رموز لهذه الفئة تتنافس على السيوف الرئيسة للحول، بخلاف الجوائز التي تصل إلى 5 ملايين درهم للفائز بشوط الحول المفتوح.

ويختتم المهرجان 4 مايو مع 8 أشواط للحول والزمول لهجن الشيوخ تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق من خلال الأشواط الرئيسية للزمول والحول المفتوح، ويشهد الشوط الختامي للحول المفتوح منافسة قوية على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، التهاني إلى القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة عيد الفطر، كما هنأ شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، وملاك الهجن بالعيد،ورحب معاليه بملاك الهجن متمنياً لهم التوفيق، في «ختامي الوثبة».

والذي يأتي في ثوب جديد وبصورة مختلفة هذا العام، ويتم التنافس خلاله على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال: نشكر القيادة الرشيدة على الدعم الكبير رياضة الهجن والرياضات التراثية بالدولة بشكل عام و«ختامي الوثبة»خاصة، والذي أصبح علامة فارقة في سباقات الهجن بالمنطقة، وجاذباً للملاك من مختلف دول مجلس التعاون ليمثل أيقونة السباقات والمهرجانات وأهمها على الإطلاق.

وأضاف: حريصون على أن يكون«ختامي الوثبة» متجدداً ومتطوراً، فهو ليس حدثاً عادياً بل مهرجاناً وملتقى لأبناء الدولة والمنطقة، يحافظ على هذه الرياضة التراثية ويؤكد أن القيادة الرشيدة تمضي على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في المحافظة على الموروث الشعبي،وثمن معاليه الاحترافية العالية للجان المهرجان، في تنظيم الحدث، وتقديمه للعالم في أبهى صورة.

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