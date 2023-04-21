الإمارات تتخطى نيوزلندا في كأس العالم لهوكي الجليد بتركيا

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات لهوكي الجليد على نظيره النيوزلندي 7-1 أمس ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم بتركيا المستوى الثاني B، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط بالفوز الثالث توالياً في المنافسة.

وتنتظر منتخب الإمارات مواجهة حاسمة في البطولة أمام المنتخب البلغاري اليوم، إذ تمثل مؤشراً مهماً لمسار المنافسة على اللقب، قبل الجولة الأخيرة أمام المكسيك الأحد المقبل.

وهيمن لاعبو منتخب الإمارات على ملعب المواجهة في إسطنبول، وأجبروا المنتخب النيوزلندي على التراجع، لتنتهي الأشواط تباعاً 1/1، و4/ صفر، و2 / صفر.

وتوج جمعة الظاهري قائد منتخب الإمارات تألقه اللافت في المباراة، بحصوله على جائزة أفضل لاعب.

وتستضيف تركيا بطولة العالم خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

وتصدر منتخب الإمارات لائحة الترتيب في البطولة قبل هذه الجولة إثر تفوقه بفوزين متتالين على حساب تركيا 8/ صفر، وبلجيكا 4/ 3.

وأكد خالد القبيسي مدير منتخب الإمارات أن الفوز الثالث في بطولة العالم يتوّج الجهود الكبيرة التي بذلت في الاستعداد للمشاركة في المحفل العالمي، والأداء القوي من اللاعبين، والرغبة الكبيرة في رفع علم الدولة في سماء البطولة.

وأضاف: "اللاعبون أثبتوا جدارتهم بالوصول إلى هذه المرحلة المهمة من المنافسة، بالانتصارات المتوالية على حساب منتخبات قوية، ولدينا الأفضل لنقدمه في المباراتين المقبلتين قبل ختام البطولة، ونرجو أن تكون النهاية بمستوى التطلعات حتى نؤكد جدارتنا بحصد اللقب الذي حصلنا عليه العام الماضي في النسخة الماضية على المستوى الثالث A.

بدوره أثنى ديفيد ريتش مدرب منتخب الإمارات على المردود الإيجابي من اللاعبين في المباراتين السابقتين، والأداء الرفيع الذي مكنهم من الوصول إلى النتائج الجيدة، وهذا يؤكد أننا نمضي في المسار الصحيح.

وقال: "فخور بالمستوى المتطور من اللاعبين، ونحترم تطلعات جميع المنتخبات، ويجب أن نستمر في تعزيز طموحنا في المنافسة، وثقتي كبيرة في أننا بالتركيز الجيد والأداء المثالي، يمكن أن نؤكد مرة أخرى في هذه البطولة جدارتنا بالمنافسة على حصد الميداليات الذهبية".

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