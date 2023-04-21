7 ميداليات لسباحة دبا الحصن في بطولة أبوظبي

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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كرم إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي، فريق السباحة الذي حصل على 7 ميداليات ملونة من خلال مشاركته ضمن بطولة أبوظبي للسباحة، التي جاءت بشعار «سباحة من أجل الحياة».

والتي أقيمت في مدينة محمد بن زايد الرياضية. وعبّر إبراهيم الدرمكي، رئيس النادي، عن سعادته بهذه النتائج المميزة لفريق السباحة، وأشاد بجهودهم المبذولة ونتائجهم التي يقدرها النادي، كما أثنى على الجهود المبذولة التي تعكس العمل الكبير والمجهود المميز لجميع اللاعبين وللكادر الفني والتدريبي.

من ناحية أخرى زار إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي اللاعب أحمد إبراهيم الوتري، لاعب فريق ألعاب القوى، في منزله، إثر تعرضه لإصابة أثناء مشاركته في إحدى المسابقات، متمنياً للاعب الشفاء العاجل.

وضم الوفد محمد خليفة النعيمي، مدير النادي، ومحمد سليمان السلامي، مشرف لعبة الجوجيتسو والقوس والسهم. من جهته عبّر اللاعب الوتري عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، التي تجسد الدور المؤثر الذي تقوم به إدارة النادي في ترسيخ قيم التضامن والتآخي، وتعبر عن الحرص على التواصل المجتمعي، مشيراً إلى أن الزيارة تركت أثراً كبيراً وعظيماً في نفسه.

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