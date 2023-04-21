أصحاب الهمم من «زايد العليا».. رسائل محبة ودعم للأشقاء في مصر والمغرب

المصدر: أبوظبي - وام

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وجّه أصحاب الهمم من منتسبي مؤسسة زايد العليا رسالة محبة ودعم لكل من النادي الأهلي المصري، والرجاء المغربي، قبل مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، المقررة مساء يوم غدٍ على استاد القاهرة الدولي.

وأهدى أصحاب الهمم من منتسبي «زايد العليا» عدداً من الأوشحة الرياضية المنتجة بأناملهم تحمل شعار النادي الأهلي المصري إلى أقرانهم بمركز شباب الشيخ زايد، بمنطقة أكتوبر في مصر، وعدداً آخر من الأوشحة تحمل شعار نادي الرجاء إلى أقرانهم أطفال جمعية حنان بالمملكة المغربية.

وتحمل الرسالة كل الأمنيات الطيبة للناديين، وتأتي استمراراً لمبادرة «زايد العليا» المجتمعية للتشجيع الرياضي والتنافس الشريف تحت شعار«شجع فريقك بروح رياضية، واستمتع بالمنافسة» والتي تمتد إلى الوطن العربي بكل أقطاره، وتحمل الأوشحة المصنعة، من خلال ورش التأهيل بالمؤسسة العلامة التجارية الخاصة بأصحاب الهمم «النحلة» والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة.

ودعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المشجعين إلى التشجيع بصورة حضارية، وأن يجعلوا هذا التنافس في الميدان يسوده الحب والتآخي بين اللاعبين من الفريقين المتنافسين، وبين الجماهير أيضاً.

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