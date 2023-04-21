حمدان بن محمد يقود جولة بالدراجات الهوائية في ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» مجموعة من الصور أثناء قيادته الدراجة الهوائية على مضمار ند الشبا برفقة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وعدد من الأصدقاء، وعلق سموه على الصور:

«ركوب الدراجات الهوائية مع الأصدقاء». وقال في تعليق آخر عبر خاصية «الستوري»: «لقد حظينا بجولة رائعة»، واكتملت روعة الصور بإطلالات خلابة على وسط مدينة دبي في منظر بديع تظهر فيه ناطحات السحاب وكأنها برواز يحيط بلوحة فنية مبدعة يتوسطها برج خليفة أطول مبنى في العالم، التحفة الهندسية العالمية التي تعكس روح مدينة دبي.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قبل 3 سنوات، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان.

وتعد دبي مدينة مثالية لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، أبرزها مسار ند الشبا الذي يضم عدة مسارات بطول 4 و6 و8 كم، مسار القدرة ويمتد على 86 كم.

بالإضافة إلى مسارات أخرى مثل دبي أوتودروم، حديقة البرشاء، حديقة مشرف، شاطئ الجميرا المفتوح، بوليفارد محمد بن راشد، ومرسى دبي «مارينا».

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