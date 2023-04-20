العروبة يكرّم فرق تنس الطاولة بعد إنجازات الموسم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

في سهرة رمضانية حافلة قام مجلس إدارة نادي العروبة بتكريم فرق تنس الطاولة عقب انتهاء الموسم الرياضي 2022 - 2023، وحصل فريق السيدات على درع الدوري العام للمرة الرابعة على التوالي. وكذلك تتويج فريق الرجال بلقب المركز الأول المجموعة الثانية، ونال فريق الناشئات المركز الثاني في بطولة الدوري العام فئة 15 سنة، وحصل فريق الشباب تحت 19 سنة على المركز الثالث في بطولة الدوري العام.

وحرصت لاعبات النادي المتوجات بالدرع على إهداء اللقب إلى مجلس الإدارة برئاسة علي مبارك بن عباد رئيس مجلس الإدارة ونائبه علي راشد الملاحي للدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي حظي بها الفريق منذ انطلاقة الموسم وحتى التتويج باللقب، ووعدن بمواصلة مشوار التميز من أجل تحقيق المزيد من الألقاب.

من ناحيته أعرب علي بن عباد عن أمله في مواصلة فريق السيدات مشوار النجاح والإبهار في الموسم المقبل.

وأشاد بتميز فريق السيدات والجهازين الفني بقيادة المدرب أشرف حافظ والإداري برئاسة بدور المطيري.

من جهتها أعربت بدور المطيري مشرفة الفريق النسائي عن سعادتها بانتصارات فريق السيدات، لافتة إلى أن ذلك ما كان ليتحقق لولا الاهتمام الكبير الذي تجده اللعبة من قبل مجلس إدارة النادي، وأشارت إلى الجهد المبذول من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب أشرف حافظ، ودعت المطيري الفتيات للحفاظ على هذه الإنجازات مستقبلاً وعدم التفريط في الألقاب، خصوصاً وأن المنافسة تزداد صعوبة عاماً بعد عام، كما أشادت بجميع لاعبات نادي العروبة في مختلف المراحل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز