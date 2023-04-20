«فيفا» يختار الرئيسي ضمن حكام «الشاطئية» في «عالمية بالي»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختارت لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن طاقم الحكام الذي سيدير منافسات كرة القدم الشاطئية في النسخة الثانية من دورة الألعاب العالمية، التي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» في مدينة بالي الإندونيسية في الفترة من 6 إلى 12 أغسطس المقبل، تحت إشراف «فيفا».

وكان الرئيسي قد شارك في مارس الماضي في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها مدينة بتايا التايلاندية، وأسهم أداؤه المتميز في وجوده ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي إيران واليابان.

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