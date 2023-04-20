شما الكلباني: الإمارات الرقم الصعب في «جائزة فرنسا للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت شما الكلباني لاعبة المنتخب الوطني ونادي بني ياس للجوجيتسو أن الفترة الماضية شهدت استعدادات مكثفة من أجل المشاركة مع المنتخب في منافسات بطولة الجائزة الكبرى «باريس 2023»، التي تنطلق في فرنسا بعد غدٍ، وتستمر حتى الاثنين المقبل، بتنظيم من الاتحاد الدولي.

وقالت إن تتويجها مع فريقها بني ياس بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يمثل لها دفعة معنوية كبيرة قبل الجائزة الكبرى، وأن خوض منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أفضل إعداد للمشاركة في بطولة باريس التي تعد هدفاً مهماً من أهداف المنتخب الوطني للحصول على أكبر عدد من ميدالياتها، ولا سيما أن منتخب الإمارات أصبح الرقم الصعب عالمياً في كل المحافل الدولية التي يشارك بها.

وتشارك لاعبة المنتخب الوطني ونادي بني ياس، في بطولة الجائزة الكبرى بفرنسا في وزن (63 كيلو جراماً)، بجانب عدد من زميلاتها في المنتخب الوطني، وهن: بلقيس عبد الكريم، وعائشة الشامسي، وحمده الشكيلي، وسارة شمس الحمادي، وحصة الشامسي، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، وهيا الجهوري.

وتعد شما الكلباني هي اللاعبة الإماراتية الوحيدة التي نجحت في حصد ميداليتين برونزيتين للإمارات في دورة الألعاب العالمية «برمنغهام 2022» بالولايات المتحدة الأمريكية في وزني 63 كجم والمفتوح، كما سبق لها الفوز بذهبية آسيا أكثر من مرة.

وأوضحت شما الكلباني أن شهر رمضان كان فرصة إيجابية لها من أجل الاستعداد للبطولتين كأس رئيس الدولة، والجائزة الكبرى، وذلك من ناحية تنظيم أوقات التدريبات، حيث كانت تتدرب يومياً، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على نتائج فريقها «بني ياس» في كأس رئيس الدولة، وسيكون له الدور في بطولة فرنسا.

مسؤولية

وأضافت إنه تقع على لاعبي المنتخب مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق إنجاز جديد في بطولة فرنسا، خصوصاً بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في البطولة الآسيوية التي أقيمت في تايلاند فبراير الماضي، وهو ما يتطلب من الجميع المزيد من الجهد من أجل التتويج وحصد أكبر عدد من الميداليات، ولا سيما أن تلك البطولة تعد إحدى محطات الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية «آسياد الصين» في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأكدت أن كل نزالات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بداية من مرحلة التصفيات كانت صعبة للغاية، نظراً لتقارب المستويات والاستعداد الجيد من المنافسين في كل الأندية، إلا أن التركيز والعمل بروح الفريق والرغبة في التتويج باللقب كانت عوامل حاسمة في التغلب على المنافسين والفوز بأكثر من لقب في أكثر من فئة بتلك البطولة الغالية على نفوس الجميع.

وأضافت الكلباني إنها تعتبر عام 2023 هو عام التحدي الأكبر لأنه يتضمن الكثير من البطولات القارية والعالمية في الصين ومنغوليا وتايلاند والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وسلسلة جولات غراند سلام التي لا تتعارض مع مواعيد وارتباطات المنتخب الوطني.

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